記者實測！打完莫德納「手臂吸鐵器」失敗　5根湯匙掉滿地

▲記者實測「莫德納手臂」失敗，湯匙掉滿地。（圖／ETtoday記者攝）

記者嚴云岑、洪巧藍／台北報導

新冠疫苗7月1日起擴大接種，截至11日累積接種348.2萬人次，人口覆蓋率約14.56%。近日網路流傳接種mRNA疫苗後會產生磁力，網路社團也有不少民眾秀出吸附成功照，但記者接種後拿5根湯匙進行實測，發現無論大小輕重一放上手臂就掉滿地，沒有一根吸得著。

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《ETtoday新聞雲》今（12）日有兩名記者預約接種疫苗，台大醫院採施打處動線順暢，報到後先抽號碼牌，再到候診區等候，由護理師依順序叫號入內，插健保卡、工作證核對身份後，就可完成報到。接下來會由專人引導進入問診區，由醫師確認過體問正常，以及是否有疫苗過敏後，就可前往後方接種區等待注射。

▲台大醫院接種疫苗動線順暢。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院疫苗接種採「宇美町式」打法，由護理師推車逐一幫民眾接種，護理師技術良好，基本上沒有痛感，接種後也會叮囑「不要揉、不要壓」，並提醒應自行預約接種第二劑，約15分鐘後，會由另問護理師叮囑「回去多喝水」，並告知沒有不舒服，就可以離開了。

近日馬來西亞媒體報導，接種mRNA疫苗後手臂可以吸附湯匙，猶如電影《萬磁王》翻版，但兩名記者接種30分鐘進行實測，從一般鐵湯匙到極輕的茶匙，都無法吸附於手臂上，幾乎一放上去就掉下來，親身打破打疫苗會有磁力傳聞。

▲記者實測「莫德納手臂」失敗，湯匙掉滿地。（圖／ETtoday記者攝）

指揮中心指揮官陳時中11日被問及該傳聞時，在台上轉頭對發言人莊人祥小聲說，「不然找一個人來吸吸看」，莊人祥也表示，「可能那個人原本就有磁力」，指揮中心不知該如何評論。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚小兒感染科教授級主治醫師黃玉成今（12）日受訪時也表示，莫德納等mRNA疫苗成分有脂肪、氯化鈉等電解質成分，脂肪內可能有糖類，但都沒有鐵質，就算有人吸得住鐵湯匙，也不覺得與疫苗有關係。