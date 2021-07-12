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假扮波麗士遭拆穿「警察哪有那麼胖」　他惱羞暴力洗劫按摩妹

▲▼胖男假扮刑警暴力洗劫按摩妹，1小時後被真刑警逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲胖男假扮刑警暴力洗劫按摩妹，1小時後被真刑警逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名按摩女子12日凌晨1點相約到三重區正義南路上的旅館要進行非法按摩，但等到按摩女進入房間後，身材臃腫的魏姓男子竟對她開口「我是刑警，要辦妳非法按摩！」並要求交出財物不然就要被法辦，按摩女一秒識破「警察哪有這麼胖的」，不料魏男惱羞改以暴力方式搶走按摩女財物後離去，警方獲報後1小時迅速將魏男查緝到案。

28歲的陳姓女子向警方報案表示，她跟這名假刑警並不認識，當日倆人用通訊軟體相約在旅館要進行按摩服務，等到她一進屋對方就冒充刑警說要辦她疫情期間非法按摩，說如果不交出財物「表示一下」就要法辦，但陳女見對方身材臃腫，當場戳破「警察哪有這麼胖的！」

假刑警伎倆被拆穿還被笑胖，男子當場「見笑轉生氣」，改以暴力方式打算搶走陳女手機及財物，雙方在房內發生拉扯，被害陳女陳述對方搶走包包內現金1萬1千元後就揚長而去，自己則迅速向轄區三重警方報案，警方獲報後則組成專案小組積極偵辦，經比對監視器集犯罪手法、個化身分後，鎖定魏姓男子涉有重嫌。

警方確認魏姓男子犯罪使用的車輛停在三重區疏洪東路一帶，專案小組旋即趕往周邊擴大追查，在犯案一小時後在三重成功路旅館前發現車輛，當時魏姓男子正打算進入商旅，專案小組隨即上前將其緝捕歸案，員警當場嗆他「別侮辱警察！」全案訊後依強盜罪、僭行公務員職權罪嫌送辦，並鑒請檢察官聲押；至於陳女是否有違規從事色情按摩，警方將函請衛生局認定裁罰。

▼專案員警上前將魏姓男子壓制。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼胖男假扮刑警暴力洗劫按摩妹，1小時後被真刑警逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

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