當初洽購BNT價格比郭董買的貴　陳時中：以前眼睛無法看到現在結果

記者許展溢／台北報導

台積電與鴻海/永齡基金會以每劑約33美元價格購得1000萬劑莫德納疫苗，比當初政府洽購每劑逾40美元還要便宜，今（12日）指揮官陳時中回應：「我以前眼睛沒辦法看到現在結果。」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



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行政院發言人羅秉成今表示，BNT疫苗每劑價格為保密事項，不會公開。不過外傳兩公司以每劑33美元左右價格購得，其中30美元是疫苗價格，其餘是運輸、冷鏈和運輸保險、以及另外製作標籤等費用。

黃國昌今在臉書發文表示，去年指揮中心在東洋案，只願意購買200萬劑BNT，理由是「無法押寶單一公司」、「國內專家評估後，認為台灣可以承受的量是200萬劑」，但現在台積電與鴻海共同採購了1000萬劑，後續慈濟還要再買500萬劑。黃國昌指出，去年東洋採購的價格每劑約為32美元，破局之後，後續介入接手的開價飆升為每劑超過40美元。在立法院遭到質疑後，衛福部卻反駁「眼睛從沒看過31、32美元這種價格」，但現在台積電與鴻海的採購價格，就是每劑32美元左右。

媒體今在記者會提問此事，陳時中對記者說，「你問了奇怪的問題，我以前眼睛沒辦法看到現在結果，未來可能有不同的價格，但前面時間上，我們無法了解各種價格的變化」。陳時中接著指出，疫苗的市場千變萬化，根據時間上和購買量等狀況不同，就會有不同的價格，加上藥物價格要列入保密等事項，除價格要做比較，還有背景、時間等狀況也不會相同，都各有條件，所以很難在一個平台上做一個價格比較。

後來又有媒體追問，當初自行洽購比鴻海買的貴？陳時中說，「各種時空……價格也都沒有洽訂最後價格」，一開始有講過，對整個簽約能進行，感謝所有參與團體，個人致上最誠摯謝意，這是健康的議題大家一起努力。