遊覽車輪胎驚見「鳥巢+雛鳥」　疫情時代觀光業有多慘秒懂

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情爆發以來，不只民眾生活飽受衝擊，各行各業也因疫情影響苦不堪言，尤其觀光業更是哀鴻遍野，觀光業究竟有多慘？從一段民眾貼上網的影片可略知一二，從影片上發現民眾正在拍一窩鳥巢，鳥巢中甚至還有幾顆未孵化的蛋及嗷嗷待哺的雛鳥，但鳥巢築巢的位置卻是在遊覽車的車輪上，讓業者不禁苦笑，「這樣就知道多久沒有出車，都快忘記手握方向盤的手感了！」

▲遊覽車車輪上竟「長出」鳥巢來。（圖／民眾提供）

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從新冠肺炎本土疫情大規模爆發，國內提升為３級緊戒，觀光業就遭受巨創，不只飯店沒人住，以往擠滿各觀光景點的遊覽車更是乏人問津，司機們只能守著車輛盼望疫情早日平息，日前「微解封」讓９人以下旅行團可以成行，讓降為2級緊戒似乎露出曙光。

雖然大型旅行團仍未開放，但有司機仍趕忙檢視車輛狀況盼望解封那日到來，有位司機在檢視車輛時，竟在愛車輪胎上發現了一窩鳥巢，鳥巢內還有幾顆未孵化的蛋及嗷嗷待哺的雛鳥。

司機友人將此「奇景」拍下po上網，寫說「拿麼厲害的鳥，這一波疫情嚴峻，遊覽車太久沒出車，遊覽車也能成為鳥類的生態鏈，真是奇葩！由此也可見證遊覽車業者的慘況，沒出車就沒收入，只能期盼早日解封讓他們能養家活口。

遊覽車邱姓友人也表示，他原本為９人座包車導遊司機，疫情爆發後，瞬間沒了遊客，收入歸零，車貸仍是要繳，他只好到離鄉至北部轉任貨運司機，也遇見很多原本的旅遊業同業，都會彼此道聲加油！我們會努力生活，期盼早日戰勝疫情。



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