手臂能吸附湯匙、手機　蔣月惠：我還沒有打疫苗

記者陳崑福／屏東報導

莫德納疫苗開打後，網路瘋傳打完疫苗後會成為「萬磁王」，出現「莫德納手」現象，屏東縣議員蔣月惠在臉書進行實測，發現她沒有打莫德納疫苗，但也能成功吸附湯匙和手機。

▲屏東縣議員蔣月惠手臂吸附手機、湯匙 。（圖／取自蔣月惠臉書，以下同）

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由於網路最近瘋傳莫德納疫苗後出現「萬磁王」現象，屏東縣議員蔣月惠看了很好奇，今(12)日突發其想就想來試看看，就用自己的手臂做試驗。

她開啟臉書及手機錄影裝置，發現一下子就能吸住湯匙、手機，刻意搖晃手臂幾下都沒有掉下來。

她表示，「我還沒有打疫苗」，有人認為這現象，和放置角度、皮膚摩擦力或者是汗水有關，但她認為人體本來就有磁力，只是平時沒有發現，汗水和摩擦力或許增加一部分的影響力；而更有醫師說，可能是疫苗引發身體的潛能，如果理論成立，那她如果打了疫苗不是變成「萬磁王」嗎？希望科學界未來能夠給大眾解答。

關於此現象，重症醫師黃軒指新冠疫苗不含金屬，應是油性皮膚的汗垢加上皮膚彈性，產生摩擦力，就可以吸附東西不掉下來，純粹是物理現象而已。

衛福部傳染病防治醫療網高屏區指揮官、高雄榮總副院長陳垚生駁斥無稽；振興醫院感染科醫師顏慕庸也表示，大規模接種疫苗會出現「耦合現象」，讓兩件不相干的事情重疊，施打疫苗則變成背景值。

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