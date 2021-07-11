攤商旁店家能打疫苗？　新北：僅超商賣場收銀員列第7類

▲新北市經發局長何怡明。（圖／翻攝直播）



記者黃巈禾／新北報導

台北市市場爆發群聚染疫，新北市爭取2萬劑疫苗，5日起為列管的傳統市場攤商打疫苗。對於攤商旁的店家是否能接種疫苗，新北市政府表示，除了超商賣商，否則其他一般商店人員未列第7類疫苗施打名冊當中。

新北市經發局長何怡明說明，中央主管機關認定造冊第7類的疫苗施種對象，就商業服務業部分，是包含所謂北北基桃合法傳統的攤商，以及超商賣場第一線收銀人員，如果是一般商店的人員，並不屬於這兩種對象，就沒有辦法列入第7類疫苗施打名冊之中。