新北713「有條件開放」戶外風景區　侯友宜：不遵守該關閉就關閉

▲侯友宜視察風景區人流管制情形。（圖／新北市府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

三級警戒延長至26日，新北市13日起有條件「局部開放」戶外風景區，由於7月12日前還是強化三級警戒，景區仍嚴格落實防疫規定，新北市長侯友宜提醒，13日起戶外風景區實施人流降載，人數上限為原容留人數的40%，區公所、警察會隨時勸導民眾遵守人流管控，如果沒有遵守，風景區該關閉就會關閉。

侯友宜今天上午視察新店碧潭風景區，水上腳踏車目前暫停營業，7月13日至19日也維持不營業，商店街餐廳也全數暫停營業。侯友宜表示，以往碧潭是人潮最多的風景區，今早遊客人數稀少，商店街的餐廳也沒有營業，鼓勵民眾持續維持低度活動。

觀旅局提醒，7月13日後配合適度放寬措施，戶外風景區包括碧潭特定風景區、瑞芳特定風景區、十分瀑布園區實施降載，人數上限為原容留人數的40%，並隨時視景區現況，若現場人流無法嚴守防疫規定，亦得暫時關閉景區、管制人車進入。

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