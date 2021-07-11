黑幫老大怒了！稱海地總統遭殺是陰謀　率小弟上街：使用合法暴力

▲海地黑幫老大夏理澤（Jimmy Cherizier）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）遭暗殺身亡，目前整起案件疑點重重，當地黑幫老大也宣布，他將帶領所有黑幫團體上街，要求查明刺殺真相，「這是一場針對海地人民國家和國際陰謀。」

被稱作「BBQ」的夏理澤（Jimmy Cherizier）曾是海地警察，現在的身分則是帶領9大黑幫組織「G9」的頭目。夏理澤在影片中痛批，警察和反對派政客和「噁臭的資產階級」勾結，因此犧牲了摩依士，「這是一場針對海地人民國家和國際陰謀。」

▲夏理澤率領黑幫上街。（圖／路透）



夏理澤說，他的追隨者會實施「合法的暴力」，現在就是主在部分經濟的敘利亞和黎巴嫩裔商業巨頭，該把這些歸還給國家的時刻了，「我們會動員所有人，要大家走上街頭，要求查清楚刺殺總統的真相。」

目前海地官員並未給出暗殺動機，也沒有解釋殺手是如何越過數十名保安人員，直接朝著摩依士連開十多槍。警方先前公布，涉嫌的28名槍手中，有17人是哥倫比亞退役軍人，另外2人則來自美國，目前有3人被殺、8人在逃。

現在也有越來越多消息指出，被懷疑是兇手的雇傭兵，其實是被派來保護總統的，結果卻在此時淪為代罪羔羊，最大的疑點在於，當時總統住宅內的所有保安人員皆毫髮無傷，若不是他們害怕到無法保護總統，那就有可能他們才是刺殺總統的真凶。

Jimmy Cherizier et ses bandes armées étaient dans les rues de Port-au-Prince ce jeudi. Ils ont proféré des menaces face au pouvoir, l’opposition, du secteur privé et de la presse. Jimmy a encouragé ses partisans à attaquer les véhicules de luxe, les banques & entreprises privées pic.twitter.com/fz3dqJuLgE — Jean PM (@Jeapam) July 1, 2021

身受重傷的第一夫人瑪婷（Martine Moise）10日也發出聲明表示，「你們知悉摩依士總統是在對抗什麼。這些人僱用傭兵刺殺摩依士總統以及他的家人，是因為興建道路、電力和飲用水供應計畫，以及籌辦公投和選舉…。」

首都太子港在摩依士死後也陷入混亂，黑幫與警察都在爭奪道路的控制權，暴力衝突不斷，當地居民博努瓦（Benoit Jean）說，海地根本沒有足夠的警察，「他們真的沒有能力處理安全問題。」

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