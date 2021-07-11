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傭兵淪代罪羔羊！外媒曝：他們要保護海地總統　恐是維安人員下手

▲▼暗殺海地總統的嫌犯有17人出身哥倫比亞軍人。（圖／達志影像／美聯社）

▲哥倫比亞媒體分析傭兵是為加強保護總統，卻淪為代罪羔羊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯10日專電

哥倫比亞媒體分析，根據更多證據顯示，海地總統摩依士遇刺疑是自家維安人員所為的可能性越來越高，而哥倫比亞傭兵抵達官邸是為加強保護總統，卻淪為代罪羔羊。

海地前參議員班瓦（Steven Benoit）接受哥倫比亞Ｗ電台（W radio）訪問表示，根據兩點觀察，首先，哥倫比亞傭兵在總統遇刺後並未有逃跑計畫，而是逗留在太子港總統官邸周遭社區；第二，針對解決幫派問題，海地6月與哥倫比亞協議，由哥國派遣特種部隊訓練海地警察。

班瓦認為摩依士總統死亡並非哥倫比亞人所為，而是總統維安人員行刺。被捕的哥倫比亞傭兵於6月進入海地，這個時間點也與上述第二點吻合。

▲▼ 海地逮捕28名涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地逮捕涉嫌暗殺總統摩依士的嫌疑犯 。（圖／達志影像／美聯社）

哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Luis Vargas Valencia）表示，6月4日，11名前軍事人員從波哥大艾多雷多機場（El Dorado Airport）出發，另一組人於5 月6日由哥國飛到海地東鄰多明尼加共和國再轉往海地。為了協助查出更多證據，哥倫比亞當局派出由國際刑警、情報局和移民局組成偵查小組前往海地首都太子港調查。

被捕嫌犯中，葛羅索（Manuel Antonio Grosso）是前哥倫比亞中士，是該組織中戰力最強的成員之一，他之前是哥國陸軍城市反恐特種部隊的成員，在海地總統7日凌晨遇刺前發布了幾張在多明尼加旅行的照片。

哥國時報（El Tiempo）報導，海地太子港檢察官克勞德（Bedford Claude）也質疑，為何刺殺現場只有總統與總統夫人受傷，卻沒有任何維安人員受傷。

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者林敬旻攝）

▲海地總統摩依士與夫人瑪婷（Martine Moise）。（資料照／記者林敬旻攝）

「紐約時報」報導，目前海地政府針對4名總統維安人員進行調查。

報導指出，據海地線人說，總統摩依士凌晨1時遇刺，而官邸攝影監視畫面顯示哥倫比亞傭兵大約2時30分才進入官邸。根據傭兵證詞，哥國傭兵聲稱送第一夫人就醫，並陪伴總統女兒在官邸尋找衣物。

在26名涉案哥倫比亞人中，烏里貝（Francisco Eladio Uribe）有20年職業軍人經驗，他於2019年退伍，被據稱保安公司的人員招募，前往外國充當保鏢。烏里貝太太接受哥國W電台採訪說到，最初公司給丈夫2700美元月薪（約台幣7萬5000元），直到8日丈夫打電話給她，說他們正在藏匿，他也不太確定發生什麼事。

10日下午，摩依士遺孀、第一夫人瑪婷（Martine Moise）在她的官方推特（Twitter）發表語音消息，告訴大家她還活著，並將總統遇刺歸罪於傭兵及認為刺殺動機與摩依士希望舉行全民公決通過新憲法有關。

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