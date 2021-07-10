加州野火狂燒引「火風暴」　消防飛機灑水…還沒落地就已經蒸發

▲加州與內華達州邊界附近的大型野火不斷延燒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國加州北部爆發特大型野火，火勢不僅蔓延至靠近內華達州邊界地區，甚至在產生俗稱「火風暴」的火積雲現象，使得野火進一步擴大，甚至出現飛機才剛從上空灑水，消防水就已經氣化的現象。據悉，當局已經封閉約518平方公里面積的土地，並且對附近居民下達疏散命令。

根據美聯社報導，加州消防官員考克斯（Lisa Cox）表示，始於普盧默斯國家森林的兩場野火最初由雷擊引發，然而現在兩個火場已經合併為一個「極端野火」，被命名為貝克沃斯複合野火（Beckwourth Complex）。

考克斯說，野火產生的熱空氣不斷上升，最終形成一個高達數千英尺高的巨大「火積雲」，甚至自行引發雷擊，點燃了更多還沒起火的乾燥植被。考克斯說，山脊上的強風將火星吹向充滿乾燥植被的峽谷，造成火勢蔓延速度加快。餘燼甚至被吹向消防防線北側1.6公里之外。

截至當地時間9日傍晚，野火已經逼近內華達山脈北側的395號公路，距離內華達邊境不遠。雖然火勢暫時還沒跨過州界，但內華達州瓦肖郡警長辦公室已經呼籲民眾提早開始撤離。

官員表示，目前這場野火僅有11％獲得控制，並且已經焚毀超過98平方公里的土地，且受災土地面積預期還會進一步擴大。目前官方尚未確認建築物的受災情況，不過加州政府已經下令撤離數百棟私人房屋和數個露營區。

當局已經出動將近1000名消防員前往撲救火勢，並且動用消防飛機協助灌救，但由於當地極度乾燥的氣候加上熱浪侵襲，預計火勢還會繼續延燒。考克斯說，雖然有消防飛機在空中灑水，但水甚至還沒落到地面就已經蒸發，預計未來幾天仍會是這樣的情況。

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