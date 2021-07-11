我駐海地使館遭闖細節曝光！警衛「躲車內」逃一劫　助警逮11嫌犯

▲台灣駐海地大使館。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日凌晨遭暗殺身亡後，一群武裝份子也在當晚闖入我駐海地大使館，當時一名值班警衛躲進車子裡，閃過槍手攻擊，並立刻向警方報案，協助逮捕11名涉殺摩依士的嫌犯。

根據加拿大《環球郵報》報導，海地一名知情人士透露，這名警衛在7日晚間9時45分左右，獨自在距總統官邸約2公里遠的大使館內值班，結果突然一群武裝份子衝進使館院子裡，而這名警衛立刻意識到，自己只有一把獵槍，沒辦法反抗這些火力強大的槍手。

所以這名警衛決定躲進一輛豐田RAV4休旅車內，剛好車窗貼有防窺隔熱紙，所以這群槍手並未發現他，所以他立刻通知使館人員，台灣外交官隨即報警後，他也透過手機隨時告訴警察這群武裝分子的位置。

到了8日凌晨1時，警方包圍了整個大使館，並朝著裡面投射催淚瓦斯，持續對峙到下午，在我方人員的同意之下，警方才衝入使館內逮人，這群武裝份子也在毫無抵抗的狀況下就範，警衛也在此時從車內安全離開。

▲暗殺海地總統的嫌犯遭逮捕，並起出大量武器。（圖／達志影像／美聯社）



從社群網站流傳的影片顯示，這群在我大使館被逮捕的11名武裝分子渾身是血，穿著牛仔褲和軍靴，雙手都被反綁在身後。警方也公布了數十件武器的照片，包含突擊步槍、防彈衣、斧頭和槌子等。

我外交部聲明指出，經初步檢視及盤點我館舍除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失，且所有駐館同仁均改為居家上班，沒有任何人受傷。

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