台灣手握700萬劑疫苗「只打200萬」　李正皓：不是打得慢是發太少

▲李正皓表示，疫苗施打速度的問題在於發太少。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



記者林彥臣／綜合報導

台灣透過各種管道已取得700多萬劑疫苗，但至今只打了200多萬劑，總統蔡英文也呼籲，「疫苗在瓶子裡面不會產生抗體」要求7月底必須完成全國25%的覆蓋率。但是名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》分析疫苗施打速度如此緩慢的原因，根本是發太少。

李正皓表示，為什麼台灣疫苗施打率只有11%，看完數字之後他搞懂「不是打得慢，是發得少」，他算完帳才發現根本就是政府慢慢一批一批發。

李正皓細數，現在AZ疫苗到貨371.66萬劑，莫德納330萬劑，總共701.66萬劑，目前只打了262萬劑，剩下將近500萬劑在幹嘛？

主持人劉寶傑表示，可是不是說台北打太慢？

李正皓說，「怎麼可能打太慢？」流感全台灣最高單日施打40萬劑，可是現在新冠肺炎疫苗最高單日施打16萬，平均每日9萬，假設現在開放全台灣所有人施打，最初的1~3周，可以每周施打100萬人。

▲李正皓說，單周施打100萬人，要10周後才能群體免疫，這樣的速度只是低標。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



李正皓分析，為什麼現在台灣疫苗要慢慢放？看到疫苗到貨的速度「我懂了」，現在台灣只打262萬人，要打1200萬人才可以達到6成群體免疫的低標，所以現在還差1000萬人，每周打100萬人要10周後才會達成，所以單周施打100萬人是低標。

李正皓說，但是台灣目前為止到貨的疫苗，只有3批美日捐贈疫苗達到100萬劑以上，其他訂購到貨的疫苗，都在100萬劑以下，所以現在政府不敢火力全開發下去的原因很簡單，「如果發下去了，斷貨怎麼辦」。