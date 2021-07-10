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直擊！西子灣秘境沙灘提前「微解封」　比基尼妹無罩戲水大解放

▲民眾直擊高雄西子灣秘境沙灘10日下午有人戲水，同時也未戴口罩 。（圖／民眾提供）

▲民眾直擊高雄西子灣秘境沙灘10日下午有人戲水，同時也未戴口罩 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中山大學附近的一處秘境沙灘，被民眾直擊在10日下午有不少人前往玩水，現場還有「比基尼妹」，根據這位民眾拍攝的照片看來，他們似乎已經大解放，沒有戴口罩，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示：「相關事證就根據現場的舉發情節來釐清，視違規情節再審酌處分」。

根據拍攝的照片，可以看到不少人在這處秘境沙灘玩水，還有人是帶寵物前來，其中有部分是穿比基尼，一整個享受高雄的午後陽光，在海水當中玩樂，不過他們還是忘了目前是三級警戒期間，先不管認不認識，是否違反室外10人的相關規定，有人就是沒有戴上口罩，或是拉下口罩。

▲民眾直擊高雄西子灣秘境沙灘10日下午有人戲水，同時也未戴口罩 。（圖／民眾提供）

▲民眾直擊高雄西子灣秘境沙灘10日下午有人戲水，同時也未戴口罩 。（圖／民眾提供）

▲民眾直擊高雄西子灣秘境沙灘10日下午有人戲水，同時也未戴口罩 。（圖／民眾提供）

▲民眾直擊高雄西子灣秘境沙灘10日下午有人戲水，同時也未戴口罩 。（圖／民眾提供）

詢問高雄市警察局鼓山分局，他們表示這塊秘境沙灘本來就都沒有開放，因為入口處有鐵欄杆圍住，可是有縫隙可以讓民眾偷偷穿越下去，所以在這裡戲水的民眾已經私闖，鼓山分局也說之前就是有民眾私闖，才傳出不少溺水案件，過往前往這塊秘境都是都是為了要救援。因此既然不是開放區域，警方勤務也就沒有規劃在秘境沙灘守望、勸導的必要性，不過現在傳出有民眾不僅私闖又違反三級警戒規定，鼓山分局強調將列入巡邏路線之外，也會是取締熱區，呼籲民眾不要再來。

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