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快訊／水電工蹲騎樓吃蛋餅噴3千　不罰了！衛生局曝理由

▲高雄水電工日前蹲在騎樓下吃早餐遭警開單 。（圖／林于凱議員提供）

▲高雄水電工日前蹲在騎樓下吃早餐遭警開單 。（圖／林于凱議員提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名水電工日前蹲在騎樓下吃早餐，並與旁人保持距離，也沒有交談，仍遭員警開單「未戴口罩」。衛生局與當事人釐清狀況後，認為當事人已盡該注意的部分，收到舉發通知書後將不另為裁罰處分。

▲高雄水電工蹲在騎樓吃早餐遭開單，申訴衛生局卻打不進去，轉向市議員林于凱陳情 。（圖／市議員林于凱提供）

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▲高雄水電工蹲在騎樓吃早餐遭開單，申訴衛生局卻打不進去，轉向市議員林于凱陳情 。（圖／市議員林于凱提供）

一名水電工8日上午於新興區一處騎樓下吃早餐，未料遭路過員警開單「未戴口罩」，他認為自己已遵照市長指示，與人保持2米以上距離，且通風良好、不交談，無奈員警卻叫他向衛生局申訴，但衛生局電話卻都佔線中，經向市議員林于凱陳情後案件才曝光。

市長陳其邁則在防疫記者會上表示，工作關係總是要吃飯，假如旁邊沒有很多人、保持空曠，這個執行上他已經注意到而且保持社交距離，這部分裁罰上會斟酌，不要擔心。「我們在執法單位方面，衛生局會和警察局作好一點的協調」。

衛生局晚間表示，與當事人釐清狀況後，考量現場狀況與事證，認為當事人已盡該注意的部分，收到舉發通知書後將不另為裁罰處分。

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