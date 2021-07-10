玉山國家公園馬路「猴群佔領」　微解封防「路殺」遊客開慢點

▲玉山國家公園微解封在即，管理處提醒用路人減速慢行、保護自然生態。（圖／玉山國家公園管理處提供 ，林文傑拍攝）

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長至7月26日，但風景遊憩區等管制措施將在13日適度鬆綁；玉山國家公園管理處指出，過去1個多月因遊客人車驟減，野生動物猶如放了多日「防疫假」，卻也降低警戒心，導致5月間發生台灣獼猴遭車輛輾斃「路殺」的不幸，呼籲用路人微解封後仍須注意減速，保護珍貴自然生態。

玉管處舉例，塔塔加遊憩區及玉山主群峰線近月來因遊客數驟減，以往除了晨昏時間外難得一見的臺灣水鹿、野山羊，在這些地點現身次數都變多了，而台灣獼猴則是本區域最常見的野生動物之一，成群結隊、攜家帶眷盤踞遊走柏油道路上的畫面屢見不鮮。

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▲▼玉山國家公園微解封在即，管理處提醒用路人減速慢行、保護自然生態。（圖／玉山國家公園管理處提供 ，林文傑拍攝）

「玉山國家公園」官方粉專小編透露，近2個月觀察到道路上的台灣獼猴對車輛的警戒降低，往往雙方距離極近時才會躲開，5月31日便紀錄下一件臺灣獼猴的路殺案；當天已是三級警戒開始的第3天，顯然過快的車速也是造成路殺的原因之一，夏季的山區也常有爬蟲類在道路上橫越或做日光浴，「一個沒注意就變成小扁（國產動畫片《魔法阿嬤》中的角色）了！」

▲▼玉山國家公園管理處提醒用路人減速慢行，保護爬蟲類（上圖）、黑尾長雉（下圖）等自然生態。（圖／玉山國家公園管理處提供 ，林文傑拍攝）

玉管處表示，相信有不少悶在家中的民眾迫不及待地想重回山林的懷抱、療癒因疫情而蒙塵的心，但在出遊放鬆的同時，應理解國家公園和山林也是野生動物的家，呼籲放慢車速，避免路殺的憾事發生，請遵守勿接觸、勿騷擾以及不餵食等原則，保持與野生動物間的「社交距離」。

玉管處提醒，玉山園區內各停車場停車數降載為40%，如停車位達警戒值，將透過跑馬燈、廣播及網站宣導分流；而生態保護區仍未開放，防疫期間將加強取締，請勿以身試法。



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