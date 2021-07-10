快訊／水電工蹲騎樓吃蛋餅秒噴3千！陳其邁看到了：叫他別擔心

▲高雄水電工蹲在騎樓吃早餐遭開單，申訴衛生局卻打不進去，轉向市議員林于凱陳情 。（圖／市議員林于凱提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名水電工日前蹲在騎樓下吃早餐，並與旁人保持距離，也沒有交談，仍遭員警開單「未戴口罩」，市議員林于凱質疑，員警開單標準不明確。對此，陳其邁表示：「工作關係總是要吃飯，他已經注意到而且保持社交距離，裁罰上會斟酌，不要擔心。」

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，三級警戒應秉持戶外全程戴口罩，但顧慮現實面有些狀況是難以避免，所以在執行實務上，會根據現場舉證狀況，比如說，吃飯地方善盡注意責任，避開人來人往、可能造成感染風險地方，畢竟拿下口罩是屬於高風險行為。

潘炤穎說，一旦確認舉發狀況，發現是應注意且已注意，當下也沒有人潮，就會進行撤銷動作，但必須強調，國內疫情看似趨緩，但三級警戒狀況下，社區傳播風險，出門還是必須全程戴口罩。

▲高雄水電工日前蹲在騎樓下吃早餐遭警開單 。（圖／林于凱議員提供）

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁也補充，工作關係總是要吃飯，假如旁邊沒有很多人、保持空曠，這個執行上他已經注意到而且保持社交距離，這部分裁罰上會斟酌，不要擔心。

陳其邁表示，擔心的是群聚應該注意而未注意，違反相關規定，那就很抱歉，會根據整體情況判斷，「我們在執法單位方面，衛生局會和警察局作好一點的協調」。

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