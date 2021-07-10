疫苗分配最新原則曝！依「施打意願人數」　林右昌：快上網登記

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（10日）在線上記者會中表示，計程車與貨運司機目前施打率高達95.6%，另中央已宣布50到64歲公費疫苗開放線上登記，基隆市50至64歲人口共計9萬2891人，如有施打意願者，請大家踴躍上網預約。

林右昌指出，本市計程車與貨運司機疫苗施打情形，從7月2日到7月9日止，計程車與貨運司機列冊人數3192位，實際施打2737位計程車司機與313位貨運司機共3050位，施打率高達95.6%。

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林右昌表示，中央已宣布50到64歲公費疫苗開放線上登記，自即日起到7月12日下午5時止，他呼籲50到64歲的市民，如有施打意願請大家踴躍上網預約登記，接下來中央會依各縣市「疫苗施打意願人數」，撥給地方疫苗施打數量，預約的人多，撥下來的疫苗也就多。

林右昌提醒大家可使用手機或電腦，上網「COVID-19公費疫苗預約登記」或掃QRcode，進行公費疫苗線上登記，輸入健保卡號進行身分驗證後，填寫資料選擇接種區域與疫苗種類，登記完成後，1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾進行接種。

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