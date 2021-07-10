國內疫苗覆蓋率12%左右就要微解封？　台南藍軍要求足夠疫苗擴大紓困

▲台南市議會國民黨團強調，當台灣人民都打到3針國際疫苗，能恢復正常健康的生活拚經濟，才是真解封。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團抨擊國內疫苗覆蓋率12％左右就要「微解封」，是再次要跟全世界作對嗎？大魔王Delta在印度死亡率是新冠肺炎的兩倍，請民進黨把搞大內宣的手段，用來買打疫苗，並儘速檢討為難百姓的紓困方案，擴大發放紓困金，讓全民能在通貨膨脹、變種病毒肆虐的苦日子裡活下去，才是真解封！

書記長李中岑指出，黨團衷心期盼「解封」，但台灣會疫情失控造成700多人成冤魂，就是當時全世界疫情噴發封城時，民進黨不把國際疫情當一回時，完全沒有超前部署，現在Delta讓全世界解封計畫往後延，WHO說400萬死是悲劇里程碑，台灣沒有疫苗能自外於國際嗎？入侵屏東的Delta疫情真的止住？若社區黑數全清乾淨，為何近來發生多起出境被他國驗出台灣輸出Delta確診病例？民進黨還要造成多少冤魂？

副書記長蔡育輝表示，Delta在印度死亡率是新冠肺炎的兩倍，國際專家說疫苗覆蓋率一定要超過65％、要打3劑才能對抗變種病毒，反觀台灣，國內疫苗覆蓋率只有12％左右，民進黨特權疫苗都打了，連支持研發國產疫苗的食藥署都超打1倍的幽靈名額，搶了可憐老百姓名額，驚惶的老百姓被迫搶殘劑，「跌倒」居然還被蔡英文特助洪耀南譏笑。

難怪至今無疫苗可打的年輕人，開始公審民進黨這個冷血無情又無能的政府，PTT選出台灣防疫三金句，「超前部署」榮登第一名，「看好了世界」第二，第三名「世界怎麼跟得上台灣」，為平民怨弄個空包彈疫苗預約系統，又為拚施打率，台南各區毫無章法，老人不會上網，現場排隊還是打不到疫苗，群聚嚴重民怨沸騰，市長黃偉哲臉書被灌爆，他服務處電話也接的手軟。

副書記長李鎮國怒說，高雄還在打70歲長者，台南市為了超前，急著打65歲，診所預約電話打不進去，只好用最原始的領號碼牌方式進行，結果現場豈是一個「亂」字能形容，上午8時30分開始施打，清晨3時就已經開始排隊，晚到的長輩還拿不到號碼牌，此現象已造成群聚、長輩、家屬舟車勞頓、還不見得打的到疫苗，導致引起民怨與陳情，主因歸根究底就是疫苗不足。

洪玉鳳則批，台南市疫苗施打政策不務實好大喜功，毫無章法亂成一團，造成市民怨聲載道，從民政系統就知道幾歲市民有多少人，哪一個年齡層有多少人要配合中央給的疫苗，結果疫苗沒這麼多，下放施打年齡這麼快，也沒考慮莫德納沒有緩打潮，AZ才有緩打潮，有個點明明只能打300人，卻通知1300人來，現場怎會不混亂。

王家貞痛批，蔡英文政府到底想要折磨、霸凌鄉親父老們到何時，各縣市輪到可施打的民眾人數有多少、該配給多少劑數給各縣市政府，難道中央政府在疫苗注射系統的設計及資訊的統籌，做到最精準的管理及控制有這麼困難嗎？行政院總得意的大內宣，大大吹捧著在6月建置完成的「疫苗接種預約平台」，但在疫苗數量根本不夠的情形下，還大吹大擂讓民眾自行預約，蔡政府是在哈囉嗎？

尤榮智痛心說，民進黨政府看到人民的驚恐嗎？不是說超前部署已經1年多，為何說好的已購買的國際疫苗仍然差之千里！台灣人民為了求活命保有這最基本的人權都得如此卑微，請民進黨政府請放下私心，拿出執政者的良心，苦民所苦，因為最近200萬劑AZ造成300百多人死亡，1百萬劑莫德納6人死亡，應盡快取得足夠讓國人有信心接受注射的國際疫苗，當台灣人民都打到3針國際疫苗，能恢復正常健康的生活拚經濟，才是真解封。

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