2個月沒去幼兒園「卻收1萬雜費單」　家長爆氣：防疫照顧假無薪欸

▲台灣各級學校已停課近兩個月。（圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

全台三級警戒，學生也在5月中就停課在家。不過日前一名幼兒園家長卻收到「雜費單」，學校要求家長繳納包含「人事、行政、業務、基本設備」等項目在內的費用，6、7月共計1萬800元，讓該名家長氣得發文，「家長都無薪水也沒領紓困，是有錢繳嗎？」

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▲小孩根本沒去幼兒園，卻收到幼兒園的雜費繳費單。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張幼兒園通知單，內容寫道，由於三級警戒孩童未到校，因此暫不向家長收取按月繳交之代收代辦費（活動費、材料費、午餐費及點心費），但雜費（係用以支應與教保活動相關人事、行政、業務、基本設備、土地或建物租賃費）仍要按月收取，6、7月兩月費用共計10800元，在7月12日前繳訖的，還可以減免2800元。

原PO收到後氣得發文表示，「我就問，6、7月孩子沒去幼兒園上過一天課，也要繳費？家長都請防疫照顧在家帶小孩，防疫照顧假是屬於無薪假，請問有家長會想繳費嗎？」他也強調，在三級警戒這段時間內，學校也完全沒有線上課程，是放生狀態，「家長都無薪也沒領紓困是有錢繳嗎？」

▲幼兒園的雜費繳費單。（圖／翻攝自爆怨2公社）



貼文一出後也引發熱議，「這臉皮真的太厚」、「沒上學要照繳雜費很不合理」、「女兒安親班也遇到這種事，超無言」、「好誇張，怎麼會把營運交給家長？營運應該找園長吧」、「不要繳，頂多換一間幼稚園」、「有線上課就算了，什麼都沒有還敢收」、「我們這的私幼也是要繳錢，從疫情到現在，已經因為要顧小孩，請了假薪水這段期間已經少了2萬多，學費照樣繳」。

原PO事後也再作補充，5月有半個月都沒上課，不退月費就算了，但6、7月完全沒使用到學校任何資源竟也要繳費，甚至還是高得非常誇張的雜費5400，「通知單上那些費用應該是老闆的責任吧？怎麼會是找家長...難道都沒有議員或立委來幫幫我們無助的小百姓嗎？」