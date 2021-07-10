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「偽」解封雙北爆假日出遊潮！新北宜蘭兩樣情　專家曝恐怖風險

記者陳雕文／綜合報導

指揮中心8日宣布，13日起全台可「微解封」，但新北市決定維持三級警戒，《ETtoday新聞雲》記者10日實地走訪淡水老街，發現絕大多數店家鐵門拉下，巡邏警力比遊客還多，反觀宜蘭頭城的大溪漁港，塞了滿滿的排隊人潮！令人擔憂，微解封使民眾移動擠進有開放的區域，增加群聚感染的風險。

▲▼淡水老街店家鐵門拉下，觀光客也非常稀少。（圖／記者陳雕文攝）

▲淡水老街店家鐵門拉下，觀光客也非常稀少。（圖／記者陳雕文攝）

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宜蘭大溪漁港上周假日(3、4日)湧入大批人潮，宛如民眾「自行解封」！就在人潮蜂擁過後，宜蘭縣4日新增2名本土個案，衛生局公布確診者足跡，其中新北2個案案15091、案14866曾於6月20日中午開車到訪大溪漁港，買完魚後還在現場逗留約1小時，隨後才驅車返回新北。

事隔一星期，《ETtoday新聞雲》記者10日下午1時20分左右直擊，還是有不少遊客前來採買，雖採百人總量管制，但由於遊客眾多，單一出入樓梯口已從B1排到1樓門口外，目測排隊人數約在50至60人左右。

▲▼宜蘭頭城大溪漁港人潮。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼宜蘭頭城大溪漁港塞滿人潮。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼宜蘭頭城大溪漁港人潮。（圖／記者張榮恩攝）

《ETtoday新聞雲》記者繞淡水老街一圈，看到不少店面鐵門拉下貼出招租字樣，剩下2、3間過去有供內用的餐廳還開著，店家說，會怕這時候開放內用結果造成群聚感染，既然新北維持三級警戒，他們也只能繼續以外帶的收入撐著，等待真正解封的來臨。

中央指引「微解封」，但各縣市卻有不同聲音，民眾罵聲連連，資媒體人趙少康指出，國內疫苗覆蓋率這麼低、指揮中心在經濟考量下做出鬆綁決策，「微解封」最後可能一場空，很快就會因為疫情再度爆發，全台重回三級，甚至更高強度的警戒管制。

新北區多處場所仍舊是不開放的，這也導致居民到了假日，增加到其他縣市走走的可能性，有其他地區首長也發現了這個狀況，台中、宜蘭等區域也開始調整政策，僅有開放部分文藝場館，但再次回到「禁止內用」的狀態，希望能減少遊客跨區移動，導致群聚感染的風險。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維9日說，「避免跨區流動的這種可能性」因此決定維持禁止內用。但10日的漁港人潮依舊爆滿，該如何面對「微解封」帶來的群聚問題，考驗各地方政府的智慧。

▼淡水老街有店家已經撐不下去倒閉，鐵門上貼出招租字樣，與大溪漁港的人潮形成強烈對比。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼淡水老街店家鐵門拉下，觀光客也非常稀少。（圖／記者陳雕文攝）

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