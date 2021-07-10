她這一摔救了整排鄰居！畸零地害跌徵收拖30年　縣府出手了



▲位於關鎮中豐路2段道路上一塊畸零地，多年來無法解決造成地主與屋主心生嫌隙。

（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西鎮中豐路2號道路早年是台3線舊線，位在現在的中豐路2段上，當年預計要徵收土地做為道路使用，後來因台3線更改路線，部分私有地就未被徵收，但路邊已蓋住宅，導致私有地夾在住宅門前和道路之間，引發糾紛。土地所有權人近年多次在其私有地上，及住宅前設置障礙物，讓住戶進出困難，雙方協調不成，縣府也多次介入協調，上月底縣長楊文科決定以土地徵收方式辦理，以徹底解決這項早年徵收引發的老問題。

▲這條寬約30~40公分、長約150公尺的長型畸零地，造成民怨積深。

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去年11月間，有讀者投訴，位於新竹縣關西中豐路一處22連棟民宅前，有一塊不到一坪的畸零地，遭到地主架設圍籬阻隔住戶進出，後在公所施壓下撤圍籬改種香蕉，結果香蕉挖除後留下一排坑，讓她的友人一腳踩進坑內，導致右手中指骨折，全身擦挫傷。事

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中豐路上的這一排22連棟民宅，分建於1989到1991年間，總長150公尺，住戶門口到馬路之間夾了一塊寬約40公分的畸零地，這塊畸零地一度要辦理徵收，後來因為漏掉而被撤銷，之後地主轉向屋主們銷售未果，引發後續一連串齟齬。

隔8個月，縣府今日終於宣布，要徵收畸零地，解決老問題。楊文科說，綜合考量下，為保障人民之生存與財產權，關西2號道路私有土地未徵收部分，決定由縣府依《都市計畫法》等相關規定辦理用地取得，因該土地仍屬都市計畫道路用地，且已完成建築線指示及核發房屋使用執照在案，為平息民怨，並解決紛爭，因此採取土地徵收方式辦理，較為妥適。

▲▼有當地居民的友人於去年某日晚間前往拜訪，卻一腳踩進畸零地坑，害得手部骨折。

工務處說明，關西鎮二號道路（舊台3線）於民國63年都市計畫，就規劃為15公尺道路，當時由公路總局所維管。民國80年5月，該道路經原省政府核准徵收，但因台3線道路於民國81年改線至目前的關西內山公路，導致部分土地已非屬工程用地範圍，遂於81年2月核准撤銷。目前關西鎮二號道路（舊台3線）屬都市計畫內之計畫道路，為關西鎮公所管養，尚有未開闢及未取得規劃為都市計畫道路之公共設施保留地。

民國109年5月25日，關西鎮中豐路2段某路段，遭土地所有權人在宅前方約1公尺範圍內設置鐵皮圍籬，以及在附近放置廢棄車輛，造成住戶通行不便。楊縣長於109年6月8日上午，在新竹縣政府召開協調會議後，地主於次日自行僱工拆除和移除廢棄車輛，讓這樁土地糾紛暫告平息。

▲▼橫擋在家門前的畸零地，因為徵收政策反覆，變成嫌惡設施，造成地主與屋主的怨懟。

緊接縣府於109年8及9月間，再邀集土地所有權人及相關機關共同討論該用地爭議案，提供實價登錄資料供土地所有權人及住戶參考，希望透過理性協商討論達成共識。但因雙方意見分歧無法達成共識，後來土地所有權人又於其用地上開挖種植樹苗及支架之使用，又造成住戶進出困擾，住戶無奈下再次向鄉公所及縣府求助。

工務處說明，考量該路段之建築物皆為民國80年左右合法申請建築及取得使用執照，日後即使依照關西鎮公所決議以都市計畫通盤檢討解編公共設施用地，仍無法解決當前之紛爭。此外，保留徵收人民土地權益而限制土地所有權人使用之行為，也於法不合，因此最終做出徵收決議。

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