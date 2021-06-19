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社會 社會焦點 保障人權

黃牌重機騎士過彎犁田變形慘死！先噴貨車再衝小巴　驚悚畫面曝

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣峨眉台三線90公里處上午發生一起死亡車禍，一名重機騎士疑在過彎處不慎犁田，連人帶車撞向對向車道，遭到迎面行駛而來的小巴撞上，當場傷重死亡，晚間在LINE群也出現疑似車禍的行車紀錄器，雖然只有短短幾秒鐘的畫面，但看得出當下撞擊力道之大，完全無法閃避。

▲黃牌重機台3線過彎犁田！先噴貨車再衝小巴　驚悚畫面曝。（圖／翻攝LINE群）

▲張姓騎士在過彎處壓車時犁田，連車帶人噴出，先衝過第一台貨車後，再衝向第二台客運小巴。（圖／翻攝LINE群，下同）

4秒鐘的畫面疑似肇事客運小巴視角，張姓重機騎士從左前方的對向車道壓車過彎，在雙黃線處不知原因犁田、連車帶人噴向迎面而來的小貨車；騎士雙腳疑似遭小貨車輾過後，繼續從貨車左前輪下往前衝，噴射向第二台經過的客運小巴衝去，翻滾了1圈，最後停在小巴車下。

▲黃牌重機台3線過彎犁田！先噴貨車再衝小巴　驚悚畫面曝。（圖／翻攝LINE群）

▲▼4秒鐘的畫面令人怵目驚心，只見騎士噴出的速度極快，兩輛汽車根本反應不及。

▲黃牌重機台3線過彎犁田！先噴貨車再衝小巴　驚悚畫面曝。（圖／翻攝LINE群）

張姓騎士衝擊力道非常大，最後安全帽卡在車底，身體嚴重扭曲變形、頭部也面目全非，騎士身上的衣服也毀損的幾乎看不出原貌，現場非常怵目驚心。

影片已經警方證實，警方表示，車禍發生後即成立專案小組進行調查，因逢假日，客運公司表示要等到周一才能更新系統將畫面調出，不知何故影片竟開始在LINE群流傳，感到相當意外。

警方也再次呼籲用路人，保持安全距離、遵守限速限制，以及配戴合適的安全防護設備，如果真的發生萬一，可以降低傷害程度。

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