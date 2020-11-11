畸零地主挖一整排深溝　她「摔坑骨裂」痛罵：縣府放任不作為



▲畸零地主挖一排深約20公分的深溝，害路人摔進坑內受傷。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西中豐路一處22連棟民宅的門前有一塊不到一坪的畸零地，地主要求屋主們高價收購未果，架上圍籬阻隔住戶進出，後在公所施壓下竟撤圍籬改種香蕉，住戶們拿地主沒輒，只能強忍度日；日前一名住戶的友人前往該處拜訪，因不熟路況，一腳踩進畸零地的水溝，導致右手中指骨折，全身擦挫傷，受傷的黃女痛罵，在人家門口挖水溝太誇張了，並質疑「縣道被開挖未回填，造成路客跌倒嚴重受傷，請問誰要負責？」

中豐路上的這一排22連棟民宅，分建於1989到1991年間，總長150公尺，住戶門口到馬路之間夾了一塊寬約40公分的畸零地，這塊畸零地一度要辦理徵收，後來因為漏掉而被撤銷，之後地主轉向屋主們要求購買。

▲黃小姐在視線昏暗、不熟路況、又未有警示的情況下一腳踩進深坑中。



沒想到，屋主們拒絕買下畸零地後，竟開啟了一連串的噩夢，4月間畸零地上開始出現多輛報廢車、汽油桶，5月架設鐵皮圍籬，將10米寬的大門幾乎擋住，後來縣府及關西鎮公所介入施壓下，地主拆除圍籬卻拆除改種香蕉，日前香蕉樹終於移除，但地主卻未將道路回填鋪平，留下一排深溝。

9日晚間，黃小姐前往該處拜訪友人，因不熟悉路況，在未警示的情況下一腳踩進畸零地上這條深約20公分的深溝中，黃小姐撲倒在地，情急之下以右手撐地，就醫後才發現右手中指骨裂，食指、無名指、小指都嚴重挫傷，身體多處瘀青。

▲黃小姐出示傷部痛批縣府放任地主的作法，害用路人受傷。

黃女痛罵地主在未向縣府申請的情況下私自挖道，害用路人受傷，不排除向縣府及鎮公所提出國賠。住戶也抱怨，過去新竹市也有畸零地主架設「一排電線桿」阻擋住戶進出，後來在市府強勢介入下，強制拆除電線桿，為什麼隔一條頭前溪，政府的作為差這麼多？

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