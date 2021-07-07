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台日一起加油！阪神電鐵貼滿「台灣小物」　日本車長喊：期待相會

▲▼桃園捷運公司、阪神電鐵、觀光局一同合作舉辦台日一起加油活動。（圖／桃捷）

▲桃園捷運公司、阪神電鐵、觀光局一同合作舉辦台日一起加油活動。（圖／桃捷）

記者李宜秦／台北報導

日本政府在疫情間免費贈送我國新冠肺炎疫苗，讓許多國人相當感動，直呼疫情後一定要先到日本旅遊。桃園捷運公司與日本阪神電氣鐵道株式會社、交通部觀光局駐大阪辦事處合作舉辦「台‧日 一起加油」友好交流活動，製作9宮格照片，一同期盼疫情能儘速結束。

桃捷公司表示，今日起至7月14日於官方臉書粉絲團舉辦「好想去日本關西」活動，民眾可在活動貼文下留言最想去日本關西的地點及給予日本祝福的話，將從留言中隨機抽出幸運得獎者，可獲得阪神電鐵提供之「桃園捷運號」彩繪列車紀念商品，包含鑰匙圈、小方巾及運動毛巾限量各5份，共抽出15位幸運得主。

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▲▼桃園捷運公司、阪神電鐵、觀光局一同合作舉辦台日一起加油活動。（圖／桃捷）

▲台日雙方互相打氣，期盼疫情儘速結束。（圖／桃捷）

即日起，「台‧日 一起加油」九宮格照片將於桃園捷運及阪神電鐵車站、列車上播放，希望給彼此加油打氣，並傳遞給台、日雙方民眾滿滿的祝福以及正能量。

此外，阪神電鐵之桃園捷運號彩繪列車除以原有的台灣客家花布、太子爺、天燈、芒果冰、珍奶等為主視覺，還特別貼上「一起加油 希望新型冠狀病毒疫情早日結束」標語，更在列車內布置了台灣觀光景點介紹並推出具有台灣特色的鐵道小物，即日起至111年5月隨著桃園捷運號彩繪列車，在阪神電鐵沿線放送。

▲▼桃園捷運公司、阪神電鐵、觀光局一同合作舉辦台日一起加油活動。（圖／桃捷）

▲▼桃園捷運公司、阪神電鐵、觀光局一同合作舉辦台日一起加油活動。（圖／桃捷）

▲▼阪神電鐵車內車外都佈滿台灣意象。（圖／桃捷）

▲▼桃園捷運公司、阪神電鐵、觀光局一同合作舉辦台日一起加油活動。（圖／桃捷）

桃捷公司表示，希望與阪神電鐵、交通部觀光局駐大阪辦事處攜手合作「台‧日 一起加油」活動，能夠透過網路社群媒體無遠弗屆的力量，集結台日雙方的正能量，期盼新冠肺炎疫情早日結束，讓台日雙方民眾可以交流、旅遊、互訪，強化彼此友好關係、振興彼此觀光產業。

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