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社會 社會焦點 保障人權

惡父母差別待遇虐待次女　骨折不送醫害終身長短腳

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市夫婦虐待自己的女兒，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市1對夫妻育有3名孩子，沒想到卻有「差別待遇」，次女因先天智能不足遭嫌棄，受傷骨折時不帶她就醫，讓幼女忍痛自行癒合，結果出現長短腳；另外父親還腳踩她腹部，踩破她胃臟。一審法院依照「妨害幼童發育罪」，將2人分別判刑2年4月和1年4月。上訴二審後，改判母親緩刑3年，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，徐姓男子與妻子育有3名子女，遭長期虐待的是次女，因先天性智能障礙，徐男與妻子對她有「差別待遇」。案件會爆發，是因2017年6月間，當時未滿5歲的次女因腹部疼痛送醫治療，醫生發現她身材比同齡孩童幼小，體重僅8.8公斤，檢查後發現她胃臟破裂；更讓人心疼的是「女童只是靜靜的躺著，也不哭鬧，但眼神透露很害怕的感覺。」

醫師詢問家長，媽媽隨口回說女兒從樓梯摔下，之後又改說是丈夫不慎壓到女兒。醫師進一步檢查更發現女童有長短腳，查出是因斷腿骨折卻未治療，最後腿骨自行癒合後變形、彎曲，一輩子都會長短腳。醫師直覺有異，通報社工處理。沒想到孩子出院後，社工又發現女童身上又有新傷痕，追問下才知道，原來是因為女童淋浴後將繃帶拆除，父親又氣的毆打她，讓她全身赤裸，並將手綑綁在衣櫃門把上。檢警單位偵辦後，檢方認為2夫婦疏於照顧，導致女童終身長短腳，生長曲線也低於同齡兒童，已有虐待嫌疑，故依照「妨害幼童發育罪」、「傷害」、「強制」等罪嫌起訴。

一審法院審理時，2夫婦否認犯罪，但法院根據驗傷結果仍認定2人有罪，將2人分別判刑2年4月和1年4月。案件上訴二審，高等法院審理後，2人改坦承犯行，並請求緩刑。二審法院認為母親仍需照顧自閉症類群障礙症的兒子，以及另一名女兒女，又積極學習照顧未成年子女之專業知識，並協助未成年子女復健，因此給予緩刑3年的自新機會；至於父親則因原審判刑即已超過2年，二審法院並未宣告緩刑，維持2年4月的刑度。父親再上訴第三審，辯稱自己並非故意，請求輕判，但最高法院認為父親在二審已經坦承故意犯罪，如今上訴又翻異前詞，故駁回上訴，父親遭判刑2年4月定讞。

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