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台東防疫優先！饒慶鈴：校園及體育場室內運動場館不開放

▲台東縣長饒慶鈴表示，權衡防疫考量全縣校園及體育場室內運動場館暫不開放。（圖／台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴表示，權衡防疫考量全縣校園及體育場室內運動場館暫不開放。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

中央流行疫情指揮中心8日下午宣布延長防疫3級警戒至7月26日，並鬆綁部分措施，室內外運動場館將可開放，台東縣政府在權衡防疫考量下決定，全縣校園及體育場所屬室內運動場館仍不開放，縣長饒慶鈴再次提醒鄉親，雖然中央有適度鬆綁部分營業場所，但請大家仍要遵守防疫規定，讓我們一起守住台東。

雖然中央針對餐廳、電影院、博物館等各行業及場所適度鬆綁。不過，自7月13日起，台東縣針對非屬營利單位之縣內校園及體育場所屬室內運動場館仍不開放；惟私人營業性質之健身房請依中央防疫指引辦理。

台東縣政府教育處指出，防疫優先，確保給孩子安全且安心的校園環境，因此，不開放校園及體育場所屬室內運動場館；惟考量民生生計之需求，針對私人營業性質的健身房將有條件之營業，並請務必依中央防疫指引辦理。

教育處提醒，開放之營業場所，場域內容留人數以最適承載量25%為限；並做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交距離、使用個人運動器材、避免肢體碰觸、禁止團體競賽及教練授課前須進行抗原快篩（每7天快篩1次）等，守護你我的健康。

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