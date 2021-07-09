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黃偉哲「准內用」救台南餐飲　網曝「可怕後果」求救：拿命開玩笑

▲▼台南市政府0709防疫記者會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

三級警戒延長到7月26日，但自13日起開始「微解封」。六都之中，只有台南市長黃偉哲擔憂餐飲業的生存危機，決定開放「內用」，但此舉讓不少台南人聞之色變，擔心只有台南開放，觀光客將會大量湧入台南旅遊及享用美食。

黃偉哲9日在記者會上表示，台南有許多小吃店都是微型企業，在這段期間內已受到衝擊，因此決定在微解封時開放內用。同時，餐廳、夜市、美食街、美食區等，都需遵守「三罩一套」的防疫規定，「如果他們無法做到防疫要求，市府就不會開放。」。

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▲▼台南國華街。（圖／記者陳俊宏攝）

▲許多台南在地人擔心開放內用後，遊客會蜂擁而至。（圖／記者陳俊宏攝）

許多網友紛紛到黃偉哲的臉書留言，「別的縣市在擔心微解封疫情控制，就只有您歡迎大家來逛夜市？」「不要讓台南居民曝露在危險中，謝謝市長」、「仍然希望市長能夠聽聽市民意見，取消內用」、「這是在拿台南人的生命開玩笑」、「懇請別開放，畢竟真的出了事，不是一句我負責就真的能負責的」、「疫苗沒別的城市分配多，還領先全國開放餐飲內用，沒篩檢，來的客人是陰是陽，誰知道啊？餐飲業人員也沒先打疫苗，這是飲食大冒險！」、

也有人擔心遊客擠往台南，「估計北部不開放餐飲內用，都會到台南旅遊兼吃美食了」、「雙北隱形傳播鏈並未能真正的找出源頭，開放內用後，勢必會有許多外地遊客來台南大啖美食、旅遊觀光，如此不是將所有的台南市民置於危險的境地，若因此而疫情大爆發該如何善後呢？請您三思，再三思」、「市長，你是把台南市民的安危拿來圖利攤商跟小吃業者啊，估計全台灣的人全部跑來台南了，怎麼賣吃的以外的就不是人啊？」

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