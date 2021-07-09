羅智強、洪耀南稱殘劑為「詠春疫苗」　他：內心替鄉親不捨

▲洪耀南、羅智強稱可以把「殘劑」改為「詠春疫苗」。（圖／洪耀南、羅智強臉書）



記者陶本和／台北報導

國內疫情趨緩，各縣市也積極安排疫苗施打，不過有民眾認為「殘劑」不好聽，民進黨主席蔡英文特助洪耀南日前在私人臉書表示，可以把「殘劑」改稱「詠春疫苗」，也就是台語「用剩」的意思；而國民黨市議員羅智強也曾發文，認為可以改稱「詠春疫苗」。

由於外界認為「殘劑」不好聽，因此洪耀南日前在私人臉書指出，可以把「殘劑」改稱「詠春疫苗」，也就是台語「用剩」的意思；此番說法被在野黨質疑攻擊。

事實上，羅智強也曾透過臉書表示，叫「殘劑」不好聽，「搶打殘劑」搞得真的很像丐幫國，他也建議可以把「殘劑」改名「詠春疫苗」，改成「台灣人搶打詠春疫苗」。

洪耀南對於被外界批評一事，他則透過臉書表示，台灣每一劑的疫苗都得之不易，大家都要深深感謝，抱持感恩更要珍惜使用，這或許不是養尊處優的國民黨人所能理解。

洪耀南表示，自己是心裡是替鄉親不捨，如果這裡（花蓮）也跟新竹、高雄等縣市一樣，有好的注射安排，就不會讓大家這麼踉蹌了，而文末洪耀南也標記上「防疫不缺口水」。

▼洪耀南、羅智強稱可以把「殘劑」改為「詠春疫苗」。（圖／洪耀南、羅智強臉書）

