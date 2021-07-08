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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強力挺柯文哲　痛批整個國家機器「設局陷害、圍剿他」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲昨晚與中廣董事長趙少康直播，提及無黨籍立委林昶佐遭自治會長林勝東嗆聲一事，突然爆出「原來設局都設好了，引君入甕」、「把我們騙到那裡」、「害人害己」。對此，國民黨台北市議員羅智強力挺柯文哲，怒批整個國家機器設局陷害、圍剿柯文哲。

羅智強指出，柯文哲爆料環南市場記者會是中央「設局」，他人一到環南市場才發現陳時中丶林昶佐都到了，連麥克風跟手板也都架好，中央邀他去環南市場竟然是「請君入甕」，若不是後來林昶佐自爆，被自治會長林勝東狠狠打臉，恐怕那場記者會，將變成陳時中和林昶佐的秀場，「而柯文哲則是待宰的羔羊」。

羅智強表示，民進黨對待政敵的手法如出一轍，最經典的還有柯文哲開完行政院會後，丁怡銘隨即召開記者會，誣陷冠軍牛肉麵使用萊牛，如果林勝東沒有為市場發聲，「皇家傳承」牛肉麵沒出面叫屈，柯文哲豈不是要吃一頓悶棍？

羅智強痛批，民進黨打擊反對黨就是用那麼惡劣的手段，雖然自己和柯文哲所屬政黨不同，但看到整個國家機器設局陷害、圍剿柯文哲，站在民主制衡的立場上「我譴責民進黨、力挺柯文哲」。

羅智強強調，挺的不是柯文哲這一個人，挺的是一份公道和是非，監督執政黨不容易，自己也曾被監察院用306元政治獻金構陷，被網軍舖天蓋地的攻擊，但同為在野希望柯文哲一起加油，為公理和正義繼續前行。

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