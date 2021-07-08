確診有黑數？他曝「六都火化人數激增32%」　嗆陳時中：別掩耳盜鈴

▲羅智強質疑，雙北死亡火化數比起去年同期增加，恐有「確診黑數」。（圖／羅智強臉書）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣新冠肺炎死亡率全球第一，到底確診者有沒有黑數？台北市議員羅智強指出，六都六月份火化人數比去年同期增加了32%，向台北市政府查證後，確認台北市六月份的火化人數，是十年來最高，他質疑存在「確診黑數」，喊話陳時中「不要掩耳盜鈴」！

羅智強今（8）日中午在臉書PO文，指以新北市為例，今年6月份的火化人數是1953人，比去年增加624人，比前年增加 536人，「就算扣除疫情相關的 317人，都還是有明顯的落差。」他認為一個城市（火化人數增加）是巧合，六都都爆增，就一定存在著結構性的因素，直言要衛福部「儘速公布六月的分年齡層死亡率，釐清民眾的疑慮。」



羅智強更說，「3+11已經錯了一次！如果要繼續掩耳盜鈴，那就是一錯再錯了！」



本站曾在6月下旬報導《台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授揪1關鍵 : 確診數應 x 2.55》，質疑根據雙北統計的6月1日至15日間火化遺體數量，較去年同期增加55%。

不過，副指揮官陳宗彥在當時提出2項數據解釋，是因老年人死亡增加所致，以2019年為例，雙北火化數量是4.2萬多具，2020年則也差不多4.2萬多具，單看今年一到五月份數據，雙北在2019年為1.78萬多具，109年1.86萬多具，今年則為1.9萬多具，並無明顯異常增加。