連勝文「疫苗難民」說挨轟　羅智強：蔡英文還活在封建時代？

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員羅智強先前形容台灣是「疫苗乞丐」。國民黨智庫副董事長連勝文2日砲轟，台灣人淪為疫苗難民。連勝文的說法被綠營批評。對此，羅智強4日在臉書上聲援連勝文，並批評總統蔡英文還活在「朕即天下」的封建時代。

羅智強表示，連勝文說得哪裡不對？民進黨又在動員國家機器，把連勝文的話拗成「羞辱台灣人民」，現在是怎樣，罵蔡英文的政策就是罵台灣人？蔡英文還活在「朕即天下」的封建時代？

羅智強指出，疫苗之亂從人民向政府訴求疫苗，逐漸變成人與人之間相食，為了打殘劑人民狂打電話、拚跑百米，和自己的鄰居競爭，而官員把自己的順位排第二，醫護的家人，癌症及重大傷病患者的順位，卻被迫向後延。

羅智強認為，疫苗乞丐罵的是蔡英文的不作為，希望她還有點臉皮，被罵之後奮發向上，為人民採購疫苗，但這個乞丐政府，把國人也拖下水，成了疫苗難民，與第三世界的人民搶捐贈額度，與自己的手足同胞搶殘劑，想活命是人之常情，但政府卻違背情理，放任殘劑亂象層出不窮。

羅智強強調，歸根究柢，若是有疫苗，誰願意搶得像難民？「愈是縱容這個乞丐政府，我們墮落成疫苗難民的速度，就愈像自由落體」。