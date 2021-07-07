唐鳳疫苗系統「登記不代表預約」　羅智強嘆「搶心酸」：政策七零八落

▲台北市議員羅智強。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

行政院政委唐鳳操刀的「疫苗接種預約平台」即將上路，6日開放意願登記冊，首波試辦區域為澎湖、金門、馬祖的第九、十類人員，不過國民黨台北市議員徐巧芯6日卻發現，自己非第九、十類人員卻登錄成功，質疑出問題。台北市議員羅智強7日表示，唐鳳新系統是「登記搶心酸」，登記成功不代表預約成功，因為根本沒疫苗可打，「政策做得七零八落，這樣的政府買疫苗買到世界倒數也是可想而知。」

羅智強7日於臉書指出，唐鳳新系統「登記搶心酸」，「疫苗施打意願登記系統」7日上線，第1天就破百萬人登記，也看到有網友發文開心的說登記成功，「但問題來了，登記成功不代表預約成功，根本就沒有疫苗可打，讓百萬民眾搶心酸。」

羅智強提及，之前開放殘劑施打時，中央也缺乏說明，讓民眾誤以為有搶有機會，但實際上診所每天的殘劑最多不過5到6人，電話卻打爆基層診所，導致醫院被責難「為什麼沒殘劑？」

羅智強表示，這一次中央新系統依然狀況連連，明明澎湖、金門、馬袓先試辦，卻連台灣民眾也能預約，讓搶到的人空歡喜一場，看到殘劑之亂、預約之亂，「政策做得七零八落，這樣的政府買疫苗買到世界倒數，也是可想而知。」