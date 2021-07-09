北韓有意與美國談判！南韓國情院：平壤盼美遵守承諾　解除經濟制裁

▲南韓國家情報院長朴智元。（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩先前曾對美國放話，「已同時準備好對話、對決」，而其胞妹金與正也嗆聲美國，「做夢比較快」，以強硬態度拒絕美國透過外交手段對話的要求。對此，南韓國家情報院分析，其實北韓期盼美國能解除制裁措施，透過釋出友善態度達成雙方對話，清算長久以來的敵對關係。

根據《韓聯社》今（9）日報導，南韓國家情報院昨（8）日接受國會情報委員會質詢時表示，其實清算與美國之間的敵對關係，是北韓官方一貫以來的立場，「北韓因為封鎖國境，在民生物品持續短缺的情況下，其實北韓的要求，不單單只是提供疫苗或物資援助。」

南韓國家情報院解釋，「北韓當局認為，在河內川金會時，美國時任總統川普做出承諾，若完全拋棄核武，將會予以經濟援助，之後北韓便關閉豐溪里核武實驗場、關閉飛彈發射台，停止進行核試或洲際彈道飛彈試射，然而美國到頭來卻什麼都沒做！」

南韓國家情報院分析，「北韓似乎希望，美國能允許其對外出口礦物、同時能進口精煉油與日常民生必需品，就算美國只是口頭表達意見，北韓也願意坐上談判桌。」

最後，國情院表示，如今8月美韓聯合軍演即將到來，只有解決因軍演所引起的雙方之間敵對關係，北韓才可能出面談判。

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