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五角大廈：中俄增添核武讓核戰爆發風險增加　北韓伊朗是潛在威脅

▲▼五角大樓。（圖／路透）

▲五角大廈最近公開報告指出，隨著過去10年來各國的核行動發展，全球爆發核戰爭的風險有所增長。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

五角大廈最近公開一份新的核行動報告指出，隨著過去10年來各國的核行動發展，全球在衝突中使用核武器的可能性都有所增長，換言之，在全球特定區域中，爆發核戰爭的風險有所增加報告顯示，在美國持續減少核武器數量的同時，俄羅斯和中國卻不斷增添新類型的核能力，還點名北韓和伊朗為潛在威脅。

據《紐約郵報》報導，這份早在2020年4月便已完成的報告書，直到上週才應循《資訊自由法》，提交給美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）。報告書以簡單的「聯合核行動」作為標題，標榜自身為「計劃、執行和評估核行動的基本原則和指導方針」。

報告直接挑明，「儘管美國試圖減少核武器的數量和重要性，但以俄羅斯和中國為首的其他國家，卻在朝相反方向發展。他們在軍火庫中增加新型核武器，在軍事戰略和計劃中，突出其核力量，並做出了越來越具有侵略性的行為。」

▲▼伊朗德黑蘭納坦茲鈾濃縮廠。（圖／路透）

▲伊朗德黑蘭的納坦茲鈾濃縮廠和北韓平壤的核試驗行動，都被認為是潛在威脅。（圖／路透）

報告進一步指出，相較於美國試圖在國際事務和協商中減少使用核武器，其他擁有核武的國家卻在增加核武的數量與作用，因此在世界的幾個地區中，擁有核武器的國家會增加當地發生地域衝突的可能性，連帶著增加了敵對方在衝突中使用核武的可能。

報告還指出，除了中俄以外，北韓和伊朗都是潛在的威脅，平壤不斷追求核武器「對國際安全與穩定構成了最直接、可怕的威脅」，而德黑蘭「發展越來越多的遠程彈道導彈能力，及其破壞鄰國政府穩定的侵略戰略和活動，讓人質疑該國是否仍會遵守放棄核武的長期承諾」。

《紐約郵報》指出，在此報告發布的同時，拜登政府已將《新削減戰略武器條約》（New START）延長5年，並重啟2015年伊朗核協議的談判，但美國駐日內瓦裁軍談判會議（Conference on Disarmament）特使伍德（Robert Wood）8日卻證實，中國考慮發展海空自主核武系統，俄羅斯也正積極研製核武器，但這些都是美國不再進行的核試驗行動。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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