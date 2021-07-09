Delta病毒佔東京4成病例！　專家警告：逐漸成為日本主要毒株

▲ 疫情下的日本東京都品川。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京都第三次緊急事態宣言解除後疫情回升，連日確診數破2000例，將自12日起實施第四次緊急事態。專家警告，雖然目前病例集中首都圈，未來仍可能擴散至全國，且最早於印度發現的Delta變異株將逐漸成為主要毒株。

《共同社》8日根據厚生勞動省數據報導，Delta病毒截至5日已在日本20個都府縣現蹤，在東京目前確診病例中約佔4成。預測指出，Delta病毒將在8月成為日本主要毒株。

截至6日為止，東京一周內每10萬人中增加30起確診病例，埼玉11例，千葉及神奈川約16例，皆達到一周前的一倍以上。

東京多所教育設施近來爆發零星群聚感染，確診個案多介於10歲至30歲間。儘管疫苗覆蓋率較高的老年階層中，新增病例較少，但50多歲以下住院及重症者人數增加，40歲至50多歲重症者數與今年春天第四波疫情爆發時相近，明顯與此前趨勢不同。

日本7月下旬將迎來4天連續假期、暑假、盂蘭盆節及東京奧運，專家警告，疫情可能進一步擴大，對各地的影響「非常令人擔憂」。

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