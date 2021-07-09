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北韓拒「AZ血栓疫苗」！傳要求COVAX給輝瑞、莫德納　不信任中國疫苗

▲▼傳北韓當局擔憂AZ疫苗血栓副作用，卻又不信賴中國製疫苗。（圖／路透社）

▲傳北韓當局擔憂AZ疫苗血栓副作用，卻又不信賴中國製疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）雖屢次對外聲稱新冠「零確診」，卻相當渴求取得疫苗，不過儘管獲得COVAX平台分配199萬劑疫苗，然而當局卻因為拒絕COVAX派遣督導人員入境，使原本預計5月到貨的170萬劑今遲遲未抵達。有消息指出，北韓因畏懼血栓副作用，竟向COVAX表示「拒絕接受AZ疫苗」，且內部對於中國製疫苗充滿著不信任。

根據《韓聯社》報導，南韓國家安保戰略研究院今（9）日在首爾四季飯店召開記者懇談會「北韓情勢報告：爭議與焦點」時表示，目前北韓當局仍未推動採購國外疫苗，有未取得任何疫苗，北韓當初雖從COVAX獲得AZ疫苗的分配，然而卻因擔憂疫苗的血栓副作用，因此予以拒絕，打算能否協商取得其他廠牌的疫苗。

研究員指出，北韓如欲獲得分配輝瑞、莫德納等廠牌的mRNA疫苗，則勢必須要零度以下的低溫冷鏈保管技術，不過就算北韓購入冷凍、冷藏設備，但因為國內供電不穩，除非是平壤等大都市，否則在疫苗保管上恐怕會遭遇困難。

▲▼輝瑞、莫德納疫苗需要成熟的冷鏈保存技術，北韓若採購或取得恐將面臨困難。（圖／路透社）

▲輝瑞、莫德納疫苗需要成熟的冷鏈保存技術，北韓若採購或取得恐將面臨困難。（圖／路透社）

至於北韓是否有可能透過中國、俄羅斯獲取疫苗援助，記者會上則在中分析表示，「北韓其實不太信任中國製疫苗，因此對於是否採購中國疫苗，始終處於猶豫不決的態度；至於俄羅斯的國產疫苗則抱持正面評價，不過希望俄羅斯能在疫苗上提供無償援助。」

另外，研究員也在記者會上表示，派駐海外各國的北韓外交人員、貿易公司職員等北韓籍人士，其實從今年3月起便已根據各國防疫計畫在當地接種疫苗，對此北韓當局其實並不是太在意。

據悉，北韓國內號稱軍方「第一把交椅」的政治局常務委員李炳哲，傳確定已遭解職常務委員，從權力核心5人名單（金正恩、趙甬元、金德訓、崔龍海、李炳哲）中剔除。研究員表示，北韓國內的「幹部革命」內部肅清工作目前只算剛開始，未來下半季若國內經濟成績持續低迷，則恐怕還會有大規模的幹部革命。

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