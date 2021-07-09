電商拼了！回饋金一日狂折最高80%　 1元搶3大保養夯品組合

▲今（7/9）有東森幣限時一日擴大狂折。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

快閃狂折又來了，東森購物網今（7/9）推出東森幣限時擴大折抵，商品結帳金額最高折抵80%，活動只有一天，會員想省荷包可得把握時間。蝦皮購物則在7/12～7/15接力展開理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚超級品牌日，三大品牌不僅祭出超殺優惠，還有夯品組合1元瘋搶。

東森購物網今（7/9）有「百萬東森幣」一日狂折，除了精選熱銷商品最高回饋20%東森幣之外，全站商品及8大精選品牌最高折抵結帳金額80%東森幣，例如熱銷人氣保養品牌DeMon的面膜、護手霜、卸妝膏、Q彈飲等商品，東森幣最高可折80%，升級版冷淬面膜3盒特惠組1,880元，最多一次抵用1,504枚東森幣，折後只要376元；全效黃金蜂王面膜2盒特惠組1,680元，折抵1,176枚東森幣後僅504元，限時限量快閃優惠至晚間12點截止。

▲購買DeMon商品，東森幣最高折抵80%。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網站上同步還有年中最強檔「Lucky一夏 天天77折up」，特選商品天天77折起，全站單筆滿額最高送1,777的東森幣和折價券，或是購買紅標+綠標商品就回饋20%東森幣之外，單筆消費滿777元可參加幸運拉霸GO，週週還可抽Dyson V7 Fluffy 無線吸塵器；活動期間，於東森購物網、APP消費不限金額，登記可獲得「漢堡王-單犇牛肉堡加20元多一件」優惠條碼乙枚，選擇全家超商取貨付款送大77乳加巧克力，加碼再抽東森幣100枚，另外累積消費滿3,000元，登記還可抽BT21水晶球。

瞄準居家防疫期間的保養需求，蝦皮購物聯手理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚，將於7/12～7/15接力推出超級品牌日，特價36折起，VICHY薇姿火山能量微精華1+6件組46折活動價737元、理膚寶水B5彈潤修復精華2罐3,000元有找、CeraVe適樂膚長效清爽保濕乳9件組最低價594元，每天0點、12點更有限量組合1元瘋搶，包括理膚寶水彈潤透亮抗老珠寶禮盒、理膚寶水全方位油痘粉刺照護禮盒、VICHY薇姿穩定肌膚之旅火山禮盒、CeraVe迪士尼奇肌潤澤禮盒組，通通超殺只要1元。

▲理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚等夯品組合，指定時段開搶只要1元。（圖／蝦皮購物提供）