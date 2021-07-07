　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今日限定！東森購物網 「7.7 Lucky Day」　全站最高回饋9%

東森購物網 「7.7 Lucky Day」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網今（7/7）特別推出「7.7 Lucky Day」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

宅家防疫進入第八週，電商平台促銷活動不斷，讓民眾在家線上採買便利又省荷包，東森購物網今（7/7）推出「7.7 Lucky Day」，全站單筆消費滿3,000元，登記回饋3%東森幣無上限，透過LINE購物再享LINE POINTS 6%回饋，最高可回饋9%。站上同步展開奧黛莉U&Z超級會員日，全場下殺77元起。

東森購物網年中最強檔優惠，「Lucky一夏 天天77折up」活動至7/23（五）止，特選商品天天77折起，全站單筆滿額最高送1,777的東森幣和折價券，單筆消費滿777元可參加幸運拉霸GO，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金50元和9折優惠券，週週還可抽Dyson V7 Fluffy 無線吸塵器。

活動期間，東森購物網、APP消費不限金額，登記可獲得「漢堡王-單犇牛肉堡加20元多一件」優惠條碼乙枚，選擇全家超商取貨付款送大77乳加巧克力，加碼再抽東森幣100枚，另外累積消費滿3,000元，登記還可抽BT21水晶球。而會員想賺取東森幣可把握1＋1商品活動，只要購買紅標+綠標商品，就回饋20%東森幣。7月指定銀行最高還有15%回饋。

此外，炎炎夏日需要打造涼爽居家環境，東森購物網7/7當日的「天天開搶必Buy」商品，特別推出冷氣機、冷凍櫃、除濕機及蒸氣電子衣櫥，大金7～9坪經典系列一對一變頻冷暖分離式冷氣特價只要39,582元，不僅省下7,000元，電費也更省；LG 1級能效17公升 PuriCare WiFi變頻除濕機特價15,500元，登記送限量澳洲Cooksclub歡樂雙享輕巧果汁機；LG 5.2Kg Styler 蒸氣電子衣櫥特價36,900元，讓民眾回到家後可幫衣物進行第一道蒸氣殺菌防護，登記限量再送TWINBIRD美型蒸氣掛燙機；禾聯188L直立式冷凍櫃特價7,821元，現在買節能家電，還能享政府補助方案，早買早享受。

東森購物網 「7.7 Lucky Day」（圖／東森購物提供）

▲大金7～9坪經典系列一對一變頻冷暖分離式冷氣，市價46,980元，下殺優惠只要39,582元。（圖／東森購物網提供）

東森購物網 「7.7 Lucky Day」（圖／東森購物提供）

▲禾聯188L直立式冷凍櫃讓宅家防疫可儲備充足冷凍食品，市價9,900元，特價7,821元。（圖／東森購物網提供）

東森購物網 「7.7 Lucky Day」（圖／東森購物提供）

▲LG 5.2Kg Styler 蒸氣電子衣櫥，市價44,900元，特價36,900元，登記再送限量TWINBIRD美型蒸氣掛燙機。（圖／東森購物網提供）

東森購物網 「7.7 Lucky Day」（圖／東森購物提供）

▲LG 1級能效17公升 PuriCare WiFi變頻除濕機，市價18,900元，特價15,500元，登記送限量澳洲Cooksclub歡樂雙享輕巧果汁機（市價2,580元）。（圖／東森購物網提供）

ET快訊
快訊／NBA總冠軍戰G1太陽奪勝！　保羅狂轟32分9助攻
擴大紓困！「6.6萬勞工」敗部復活！後天登錄「最高領3萬」
咒兇手不得好死！柔道童解剖父悲憤　臉書PO「幹」字怒炸
孫生媽又被抓包偷東西！　親曬「監視器畫面」無力嘆：疫情也擋不
遇流浪孕婦翻食垃圾！他不忍心帶她回家　今背嬰兒出門「拾荒養母
快訊／與前妻吵架　他狂開10槍「殺死2男」殺人罪起訴！檢怒求
6000萬劑疫苗才夠！　醫要郭董、台積電、慈濟再各加買500
影／特斯拉衝撞騎樓瞬間燃燒　驚悚畫面曝光！

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

這款萌到捨不得戴！「寶可夢」醫用口罩12款一次看　第一波7／7全台限量開賣

今日限定！東森購物網 「7.7 Lucky Day」　全站最高回饋9%

全聯推「愛心福利卡」紓困！贊助6個月採買費　上千門市可申請

肯德基首推韓團「WDZY」XL套餐包裝！摩斯祭出「大薯買1送1」

iPhone 12 Pro Max 128GB搶到現省2萬　限時狂降時段快記下

限時1天！超商人氣冰品只要1元　指定卡結帳加碼「咖啡買1送1」

幫送廟普渡還宅配到家！「超商X量販」打造平安祈福箱限量1萬箱　

連續7天巧克力1+1開吃！city'super國際巧克力日「抹茶系列」回歸

今夏最狂！不能去衝浪那就一起和街口支付Tea Surfing　居家防疫大確幸千家手搖88折

【廣編】麵包微烤3分鐘美味重現　宅在家熱熱吃揪安心

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

這款萌到捨不得戴！「寶可夢」醫用口罩12款一次看　第一波7／7全台限量開賣

今日限定！東森購物網 「7.7 Lucky Day」　全站最高回饋9%

全聯推「愛心福利卡」紓困！贊助6個月採買費　上千門市可申請

肯德基首推韓團「WDZY」XL套餐包裝！摩斯祭出「大薯買1送1」

iPhone 12 Pro Max 128GB搶到現省2萬　限時狂降時段快記下

限時1天！超商人氣冰品只要1元　指定卡結帳加碼「咖啡買1送1」

幫送廟普渡還宅配到家！「超商X量販」打造平安祈福箱限量1萬箱　

連續7天巧克力1+1開吃！city'super國際巧克力日「抹茶系列」回歸

今夏最狂！不能去衝浪那就一起和街口支付Tea Surfing　居家防疫大確幸千家手搖88折

【廣編】麵包微烤3分鐘美味重現　宅在家熱熱吃揪安心

這款萌到捨不得戴！「寶可夢」醫用口罩12款一次看　第一波7／7全台限量開賣

不去指揮中心抗議了！防檢局承諾動團助「全台獸醫師」優先打疫苗

東森電商、新媒體雙引擎發威　董座廖尚文：今年獲利再創高峰

鄭男居家檢疫期間外出遭罰60萬元拒繳　查封東區透天厝後立馬繳清

快訊／高雄小港區「猛傳爆炸聲」！火光、濃煙炸裂　緊急搶救中

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事：別讓家屬扣可惜大帽

NONO怒：別再檢舉外送員脫口罩吃飯！　5藝人齊發聲轟「矯枉過正」

為保護歷史建築和老樹另覓新址　竹山警分局拖6年終於動工

向娃爆秀場打牌「高凌風輸掉7棟房」　曾被豬哥亮襲擊...她當眾賞巴掌

椎心之痛！柔道童父PO悼念短片：對不起，我們來世再當父子

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

只有4天！36元爽喝超商大杯冰拿鐵

千家手搖88折給你居家防疫大確幸

1元爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品

超商限時1天「咖啡買6送6」

全聯福利卡紓困　上千門市可申請

有牛排堡！速食店連19天買1送1

肯德基首度推出韓女團WDZY包裝盒

摩斯高麗菜1顆33元嗨翻！民眾實買心得曝光

居家防疫期間料理魂大爆發！

全家霜淇淋、麥當勞蛋捲冰淇淋　1元限時搶

超商芋頭季開跑了！必吃爆餡芋泥泡芙

超商人氣冰品只要1元、咖啡買1送1

少年偵探團降臨超商！首間「柯南主題門市」

更多熱門

相關新聞

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

網購想省錢，電商平台最近有一系列促銷活動，東森購物網強打年中最強檔，祭出東森幣、折價券、好禮抽獎等多重好康優惠，回饋廣大會員；PChome 24h購物「ThinkPad品牌專館」推出多款暢銷機款限時狂殺；蝦皮購物在7/7有整點限時瘋搶優惠，除了7元系列超殺單品，每回都要拼手速的iPhone 12 Pro Max 128GB也下殺流血價。

「東森農場」變身農漁產銷國家隊

「東森農場」變身農漁產銷國家隊

1元爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品

1元爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品

MIT第一款首創　給衣服吃的益生菌

MIT第一款首創　給衣服吃的益生菌

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

關鍵字：

東森購物好康優惠東森幣折價77Lucky Day

讀者迴響

熱門新聞

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

福原愛「徹底黑化」有隱情！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

一天當沖15次長榮！他曬對帳單網看傻

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面