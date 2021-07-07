今日限定！東森購物網 「7.7 Lucky Day」　全站最高回饋9%

▲東森購物網今（7/7）特別推出「7.7 Lucky Day」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

宅家防疫進入第八週，電商平台促銷活動不斷，讓民眾在家線上採買便利又省荷包，東森購物網今（7/7）推出「7.7 Lucky Day」，全站單筆消費滿3,000元，登記回饋3%東森幣無上限，透過LINE購物再享LINE POINTS 6%回饋，最高可回饋9%。站上同步展開奧黛莉U&Z超級會員日，全場下殺77元起。

東森購物網年中最強檔優惠，「Lucky一夏 天天77折up」活動至7/23（五）止，特選商品天天77折起，全站單筆滿額最高送1,777的東森幣和折價券，單筆消費滿777元可參加幸運拉霸GO，獎項有東森幣、折價券、Uber乘車金50元和9折優惠券，週週還可抽Dyson V7 Fluffy 無線吸塵器。

活動期間，東森購物網、APP消費不限金額，登記可獲得「漢堡王-單犇牛肉堡加20元多一件」優惠條碼乙枚，選擇全家超商取貨付款送大77乳加巧克力，加碼再抽東森幣100枚，另外累積消費滿3,000元，登記還可抽BT21水晶球。而會員想賺取東森幣可把握1＋1商品活動，只要購買紅標+綠標商品，就回饋20%東森幣。7月指定銀行最高還有15%回饋。

此外，炎炎夏日需要打造涼爽居家環境，東森購物網7/7當日的「天天開搶必Buy」商品，特別推出冷氣機、冷凍櫃、除濕機及蒸氣電子衣櫥，大金7～9坪經典系列一對一變頻冷暖分離式冷氣特價只要39,582元，不僅省下7,000元，電費也更省；LG 1級能效17公升 PuriCare WiFi變頻除濕機特價15,500元，登記送限量澳洲Cooksclub歡樂雙享輕巧果汁機；LG 5.2Kg Styler 蒸氣電子衣櫥特價36,900元，讓民眾回到家後可幫衣物進行第一道蒸氣殺菌防護，登記限量再送TWINBIRD美型蒸氣掛燙機；禾聯188L直立式冷凍櫃特價7,821元，現在買節能家電，還能享政府補助方案，早買早享受。

▲大金7～9坪經典系列一對一變頻冷暖分離式冷氣，市價46,980元，下殺優惠只要39,582元。（圖／東森購物網提供）

▲禾聯188L直立式冷凍櫃讓宅家防疫可儲備充足冷凍食品，市價9,900元，特價7,821元。（圖／東森購物網提供）

▲LG 5.2Kg Styler 蒸氣電子衣櫥，市價44,900元，特價36,900元，登記再送限量TWINBIRD美型蒸氣掛燙機。（圖／東森購物網提供）

▲LG 1級能效17公升 PuriCare WiFi變頻除濕機，市價18,900元，特價15,500元，登記送限量澳洲Cooksclub歡樂雙享輕巧果汁機（市價2,580元）。（圖／東森購物網提供）