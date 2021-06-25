東森會員購物狂歡日！東森幣回饋5%無上限　LINE購物最高15%

▲東森購物網於6/25～6/27一連3天舉辦會員購物狂歡日。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物網6月「購物狂歡日」來了！6/25～6/27全站單筆消費滿3,000元，回饋5%東森幣無上限，6/24～6/27連續東森幣擴大折抵活動不間斷，最高可折抵80%。6/29（二）當天中午12:00開始限時12小時，LINE購物可享LINE POINTS回饋6%，新客首購再送100點，使用中國信託LINE Pay信用卡結帳再加碼1%，等於購物最高可享7%回饋。

東森購物網6月年中慶回饋會員活動一波接一波，6月LINE購物加碼指定商品LINE POINTS 15%回饋無上限，其中深受會員喜愛的熱銷商品包括「Parfumes」小蒼蘭頂級香氛洗髮沙龍5入組、「涵沛」蘭鑽級精粹無痕甦活霜6入組、曾國城代言一家人益生菌S強酵輕暢版、「HERAN禾聯」14吋智能7扇葉變頻DC風扇HDF-14AH770等，多項商品提供優惠價，6月份消費指定銀行還有最高20%回饋。

優惠商品天天開搶，6/25（五）必買首推LED壁掛式緊急照明燈，是露營、颱風、地震防災的好幫手，市價420元，特價360元；疫情警戒繼續延長，防疫用的第三代次氯酸消毒水製造機，市價990元， 特價650元；夏天到蚊子多，TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103 ，買一送一特價699元；日本超夯Panasonic 國際牌奈米水離子吹風機 EH-NA9B，市價6,490元，結帳有超級驚喜價。

▲第三代次氯酸消毒水製造機。

▲Panasonic 國際牌奈米水離子吹風機 EH-NA9B。

▲東森購物網舉辦「誰能比我萌」線上寵物票選活動，投票至 6月底截止。

東森購物網舉辦「誰能比我萌」，獎品總價值超過10萬元，活動自6/10開跑，吸引近900名會員替寵物報名參賽，上線至今已累積近20萬票數，目前汪汪組第一名是由綜藝天王吳宗憲的愛犬BINGO拔得頭籌，自我介紹寫著「嘿嘿！這下厲害了」，讓人看了會心一笑；喵喵組由豆皮暫時領先，豆皮的自我介紹說「嗨，大家好我叫豆皮！我家裡有6隻貓哥哥貓姐姐，我是全家最可愛最幼齒的小屁貓」，原來派出家中最小的喵喵來代表參賽，票選戰況非常激烈。

汪汪和喵喵組將分別票選出前10名，7/15公布得獎名單，參賽者、得獎者可獲得包含價值1,800～5,950元不等的寵物推車7台，獎品總價值高達10萬元。會員參與投票同樣可以抽大獎，每人每日可投3票，每日完成3次投票者，可獲得東森幣10枚，若在參賽者介紹頁面進行FB或LINE分享，可額外為該參賽者增加1票，天天投票還可抽寵物零食、日用品等多項好禮，投票次數越多中獎機率越高，活動到6/30（三）截止，只剩6天，快號召親朋好友一起來投票得大獎。