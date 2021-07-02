1元全家霜淇淋、麥當勞蛋捲冰淇淋吃起來　超便宜4時段開搶預告

▲超商霜淇淋將於7/7當天在電商平台上1元限時開搶。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者洪菱鞠／台北報導

宅在家上網撿便宜！東森購物網祭出年中好康，全站近百萬件商品快閃限時83折起，還有「Lucky一夏 天天77折up」多重優惠接力回饋廣大會員。蝦皮購物瞄準免運商機，除了品牌商品有折扣，7/7當天更有1元商品限時搶，其中，麥當勞蛋捲冰淇淋、全家霜淇淋、小美香草冰淇淋等多款人氣冰品1元限時限量開搶。

東森購物網推出雙重年中最強檔優惠，全站近百萬多件通通下殺83折起，並加碼推出83折或2,000元等不同3C家電折價券，快閃限時購只到7/2，想入手便宜好物可把握時間。站上另有「Lucky一夏 天天77折up」接力展開，購買紅標+綠標商品回饋20%東森幣、指定銀行刷卡最高回饋15%，全站單筆滿額最高送1,777東森幣和折價券、週週可抽Dyson V7 Fluffy無線吸塵器、參加「幸運拉霸GO」抽好禮，祭出多重好康，LINE購物更加碼指定商品LINE POINTS 15%回饋無上限，活動至7/23止，讓會員宅在家也能安心購物，而且通通幫送到家。

▲「Lucky一夏 天天77折up」祭出多重活動優惠。（圖／東森購物網提供）

蝦皮購物「7.7免運節」祭出全站299元免運券、各式主題日品牌優惠，7/7全日更有超便宜商品下殺1元接力瘋搶，例如淨新醫療口罩、韓國泡麵餅乾通通1元之外，炎炎夏日最需要吃冰來消暑，這次還有冰品大賞加入，除了大家喜愛的麥當勞蛋捲冰淇淋將於00:00、12:00兩個時段1元限量開賣，另有全家霜淇淋、萊爾富的小美香草冰淇淋也都只要1元，分別於18:00、20:00登場，每人每時段限購一次，購買後可在180天內兌換使用。另外，哈根達斯迷你杯則有69元優惠價，共有00:00、12:00、18:00、22:00四個開搶時間。

▲4款人氣冰品最便宜只要1元。（圖／翻攝自蝦皮購物）