只要1元！爽吃全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品　7／7全日15檔限時特賣

▲全家、萊爾富、麥當勞超人氣冰品，7/7凌晨0點起限時特賣只要1元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

國內疫情持續有群聚染疫爆出，民眾宅在家防疫，想出門逛街再忍忍，萬一抵擋不了血拼慾望，電商平台7月份有好康優惠可以搶，像是保值好物壹台錢純金塊殺到僅賣777元、iPhone 12 Pro Max 128GB流血價17,777元，以及1元淨新醫療口罩，另有20萬支全家、萊爾富與麥當勞超人氣冰品限時開賣通通只要1元。

蝦皮購物推出「7.7免運節」，主活動將於7/7登場，除了當天將發放3張全站299元免運券，人人都有不用搶，還有蝦皮商城85折、89折券，最高現折5,000元，另再祭出深夜瘋搶7元起、快閃3折優惠等超殺單品，例如夏天必備蜜妮高防曬乳液只賣7元、Ariel超濃縮深層抗菌除臭洗衣精補充包12包77元，TaoTronics降噪藍牙耳機必搶價更只要1,980元，原價破萬元的壹台錢純金塊則破天荒殺到777元，Roborock石頭掃地機器人限定價7,777元，這次一樣有人氣爆品iPhone 12 Pro Max 128G，下殺47折特賣17,777元。

7/7當天凌晨0點起再加碼整點限時1元開搶，台灣淨新醫療口罩、MOS摩斯漢堡咔辣姆久洋芋片、韓國農心泡麵、韓國烏龜餅乾、Innisfree 經典蜜粉、日本DHC綜合維他命，通通1元之外，同時也祭出總數20萬支「1元冰品盛典」，包括全家霜淇淋、萊爾富小美香草冰淇淋以及麥當勞蛋捲冰淇淋即享券，超人氣冰品只要1元，全日共有15檔限時特賣。

15檔限時特賣1元冰品時段如下：00:00、00:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00，每人每時段每品項限購一支，最多一檔只要花3元就可買到3支不同冰品。

▲「Lucky一夏 天天77折up」祭出多重活動優惠。（圖／東森購物提供）

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