東森購物網年中最強檔Lucky一「夏」　全站83折起快閃限時購

▲「全站83折up」快閃限時購活動，只到7/2。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情期間不能出門逛街，上網購物成為熱門休閒娛樂，東森購物網推出雙重年中最強檔優惠，除了把握今天最後一天，全站近百萬多件通通下殺83折起，另有「Lucky一夏 天天77折up」活動至7/23止，好康回饋廣大會員，宅在家也能安心購物，而且通通幫送到家。

在家也能撿好康，東森購物網舉辦「全站83折up」快閃限時購，全站近百萬多件商品下殺83折起，更加碼推出83折或2,000元等不同3C家電折價券，搭配使用讓荷包更省，其中推薦必搶品包括：iPhone 12 128G特價25,650元、Sandisk CZ410 256G隨身碟特價699元、Amazfit華米Bip U健康運動心率智慧手錶特價1,795元、aibo KB16C撞色發光USB多媒體有線鍵盤特價538元，可趁今天活動最後一天搶起來，便宜入手。

▲ iPhone 12 128G市價28,500元，特價25,650元。

▲aibo KB16C撞色發光 USB多媒體有線鍵盤，市價699元，特價538元。

▲「Lucky一夏 天天77折up」祭出多重活動優惠。

站上同步展開「Lucky一夏 天天77折up」活動並祭出多重優惠，即日起至7/23（五），購買紅標+綠標商品回饋20%東森幣、指定銀行刷卡最高回饋15%，新會員首購登記送ASHIYA馬臍帶白皙精華5ml，全站單筆滿額最高送1,777東森幣和折價券、週週可抽Dyson V7 Fluffy無線吸塵器，參加「幸運拉霸GO」抽東森幣、uber乘車金或折價券等好禮。APP用戶累積消費滿3,000元，可登記抽BT21水晶球。

東森購物網、APP消費不限金額，即可獲得「漢堡王-單犇牛堡加20元多一件」，選擇全家超商取貨付款，送大77乳加巧克力，加碼再抽東森幣100枚。LINE購物則加碼指定商品LINE POINTS 15%回饋無上限，其中包含多項熱銷夯品，例如深受會員喜愛的SK-II超肌因抗老青春露淨白無瑕組、蘭蔻超未來小黑瓶完美無瑕寵愛組、豆油伯驛客缸底醬油年度暢銷回饋禮盒組等，新客首購再送100點LINE POINTS 。

此外，東森購物網舉辦「誰能比我萌」線上寵物票選，祭出獎品總價值超過10萬元，活動自6/10開跑後，吸引近900名會員替寵物報名參賽，於6/30圓滿落幕，總投票數超過22萬，競爭相當激烈，汪汪組第一名由綜藝天王吳宗憲的愛犬BINGO奪得第一名，總票數高達10,504票；喵喵組冠軍則是豆皮，一路領先到最後，獲得總票數7,308票。東森購物網也表示未來還會推出更多豐富精彩的會員活動。

「全站83折up」快閃限時購活動

https://media.etmall.com.tw/sp/10201/m/index.html

「Lucky一夏 天天77折up」

https://media.etmall.com.tw/sp/10168/m/index.html

