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守護更馨溫暖宅配　雲檢配合更保中區司法保護紓困發送物資

▲雲林地檢署及更生保護會雲林分會今（9）日於雲林地檢署辦理中區司法保護紓困物資發送，協助弱勢者生活維持及補貼。（圖／記者蔡佩旻攝翻）

▲雲林地檢署及更生保護會雲林分會今日於雲林地檢署辦理中區司法保護紓困物資發送，協助弱勢者生活維持及補貼。（圖／記者蔡佩旻攝翻）

記者蔡佩旻／雲林報導

受到COVID-19疫情衝擊，國內各行業生計受到影響，臺灣更生保護會配合法務部推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，2021年7月9日於雲林地檢署辦理中區司法保護紓困物資發送，透過協助司法保護對象運用彼此供給面與需求面網絡關係，增加因疫情影響之商家銷售收入，也協助弱勢者生活維持及補貼。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，三級防疫警戒後，對於更生人、馨生人及受保護管束人來說，原本就艱困的處境更是雪上加霜；雲林地檢署及更生保護會雲林分會配合法務部與臺灣更生保護會推動司法保護緊急紓困措施，以「加快」、「加強」、「加碼」的核心原則，落實行政院「全國一心、守住疫情、紓解困境」之宣示，全力協助弱勢司法保護對象渡過此次疫情難關。

更生保護會雲林分會主委涂金助指出，響應政府防疫政策，鼓勵民眾減少到市場採購，安心防疫，感謝更保總會關懷更生人，大量採購雲林更生農場當令蔬果，包含有機黑米、白米、糙米、紅蘿蔔、馬鈴薯、南瓜、洋蔥等，這些蔬果均會造冊低溫配送各地分會中低收入個案家庭，安心宅在家，預估配送200箱。

臺灣更生保護會說明，採購抗疫關懷箱商品總金額已擴大至新台幣140萬元，紓困配送作業分北東、中、南三區進行分送，中區場次假雲林分會辦理，共計發送200份關懷箱。 疫情三級警戒期間，臺灣更生保護會透過各項措施，協助更生人渡過困頓、攜手抗疫、甦活重生。雲林地檢署除了持續辦理本署的防疫工作外，亦會結合雲林地區司法保護三會，主動關懷、深入瞭解，以援助家庭為目的，提供各項有感支持作為。


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