民進黨團譴責國民黨包藏禍心　「疫情不能控制才可以撈政治紅利」

▲民進黨團召開「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前表示，希望台灣在7月底達到25%的疫苗覆蓋率，卻遭到國民黨立法院黨團批評，「疫苗催打令不是催命符」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，國民黨這一系列的作法就是要以疫謀亂，民進黨團譴責這種看起來矛盾、背後刀藏禍心的企圖。

民進黨團9日上午召開「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，累計到今天為止，到達台灣的疫苗已經有701萬劑，如果能夠按照造冊順序來打，就可以提高接種率到20至25％，對於疫情控制一定有正面效果，卻看到國民黨團把這樣正面善的循環「歪樓了」，甚至打擊台灣施打疫苗的狀況一團亂。

劉世芳指出，在過去一段時間裡面，藍營很多人在網路上宣稱AZ疫苗很危險，可是自己去跑去施打，而且到目前很健康、活蹦亂掉的都有，國銀黨這樣的政治口水，其實只是反映「口嫌體正直」，而且很多藍營的地方首長也都紛紛施打AZ疫苗。

羅致政說明，觀察國民黨、國民黨團這一系列的作法，還是不脫離他們最重要的主軸，就是要以疫謀亂，「當台灣的疫情不能控制時，他們才可以從裡面撈到政治紅利」，卻要以全民的健康、生命，以及台灣的整體經濟作為代價，民進黨團譴責這種看起來矛盾、背後刀藏禍心的企圖。

羅致政強調，民進黨團不是要為AZ疫苗背書，AZ疫苗是目前是國際社會使用最多的疫苗，保存期限、保護力都符合國際標準，因此已經有173個國家提供緊急授權使用，很多國家的元首、領導人、重要人物也都用行動展現對AZ疫苗的信心，請國民黨不要不要再扯全民的後腿。

黃世杰強調，國民黨不要再以疫謀亂，不斷地用錯誤的標準、混淆視聽的說法，質疑經過國內主管機關、學者專家審認通過的疫苗，而是應該回歸科學認證與專業，讓主管機關確實嚴格把關，才能提高疫苗的保護力與覆蓋率，台灣也才能力拚解封，再三呼籲國民黨不要再亂了。

劉世芳表示，台灣的醫療與健保水準在全世界是數一數二，台灣有自己審查及認證的程序，所以千萬不要相信網路上的假訊息，「只是一直在打擊控制疫情裡最難堪的一環」，也呼籲在野黨不要再把網路上亂傳的假訊息，當成是政府的訊息來源，如此反而真的是以疫謀亂。

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