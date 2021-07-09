出門還是被罵！他傻眼「微解封等於沒解」　網揭1關鍵：方便甩鍋

▲三級警戒雖再延長，但有適度鬆綁措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著疫情趨緩，雖然三級警戒還是延長了兩週，但13日起適度鬆綁電影院、健身房等場所。就有網友發文表示，「微解封」可說是有條件的三級警戒，雖然很多地方戴好口罩、保持社交距離就可以去，但出門可能會被大眾譴責、情緒勒索，這樣是不是等於沒解封？貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「微解封是不是等於沒解封了」為題丟出討論，提到現在疫情稍微控制住了，昨天也宣布微解封，部分場所適度鬆綁，而其中最受矚目的「餐廳內用」，若符合指揮中心指引則可開放，但有許多縣市還是決定暫不開放。

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原PO認為，即便現在只要戴好口罩、保持社交距離，並遵守指揮中心訂的規定，就可以稍微出門透透氣，但是如果真的出門了，卻會被大眾譴責、被情緒勒索，「這次微解封是不是等於沒解封了？」

▲三級延長適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「是，然後甩鍋給地方」、「甩鍋式解封」、「不就是方便甩鍋」、「情緒勒索哪有差？想玩就玩啊」、「餐廳本來就不該開放內用！太危險了」、「為什麼不一次封到底就好」、「微也可以當無字解」、「沒微解封也一堆人跑出去」、「說真的，等於沒解，說好玩的」、「國外解封爆掉，你覺得台灣可以避免嗎」。

本站曾報導《指揮官你真的很敢！鄉民見「微解封1狀況」罵爆：是不是沒肩膀》，文中提到，有網友認為，餐廳內用、電影院開放擺明就是二級的情況，「三級不降級是不是沒肩膀啊？」他還質疑，中央是不是擔心降成二級後疫情再爆發，怕到時候被罵，所以才維持三級？其他網友也嗆，「滾動防疫，完全甩鍋」、「這樣就可以檢討人民和店家，不會檢討政策了」。

▼PTT全文。（圖／翻攝自PTT）