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搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

▲▼政府將賣場前線收銀台員工編列為第七類疫苗施打對象，量販業者家樂福安排亞東醫院至家樂福樹林店為店內員工進行新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲殘劑疫苗預約搶破頭。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心上月（25日）宣布，只要滿18歲以上的民眾都能預約候補「疫苗殘劑」。對此，台大醫院婦產科名醫施景中今（9日）上午發文指出，11點58分，超音波室病人早已結束，但所有同仁都各自搶到一台電腦，仔細一看，原來都是在搶疫苗殘劑預約。

台大醫院婦產科名醫施景中上午在臉書發文指出，「11點58分，超音波室病人早已結束，這時所有同仁都各自搶到一台電腦，聚精會神，問她們做什麼，都叫我不要吵。」

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施景中表示，「原來下週台大疫苗殘劑60人份，12點開始準時開放預約，她們是在幫家中長者或其他年輕還輪不到的人預約。」

▲▼殘劑疫苗預約搶破頭。（圖／翻攝施景中臉書）

▲▼殘劑疫苗預約搶破頭。（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中曝殘劑疫苗預約，網站癱瘓。（圖／翻攝施景中臉書）

施景中透露，「結果殘劑預約網站像是被駭客攻擊，馬上就502 Bad Gateway了，好不容易點進去的人，點進去也是跑不動，有同事還一起開啟N家醫院網站，同時被攻擊。」

他指出，查看統計資料，雙北75歲以上長者，目前施打率只有大約一半，其他縣市，有的快打站變成慢打站，「新聞看到有一快打站造冊了兩千多人，但一個上午只有100人來打，也看到有個醫院，把松菸大倉庫包下來了，訂了很完善的施打計劃，就是等不到幾個人來。」

施景中指出，「輪到了不想打，有的約了又不來，但輪不到人的卻很焦急，「有人比喻，東西少時大家搶，東西多了又不想要了。其實都是一樣的東西。」

施景中最後表示，「政府要調整方式了，希望可以再打快一點，否則新的疫苗一直在進來，只怕進來一多了，又有人要開始猶豫了。」 

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