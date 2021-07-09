搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

▲殘劑疫苗預約搶破頭。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心上月（25日）宣布，只要滿18歲以上的民眾都能預約候補「疫苗殘劑」。對此，台大醫院婦產科名醫施景中今（9日）上午發文指出，11點58分，超音波室病人早已結束，但所有同仁都各自搶到一台電腦，仔細一看，原來都是在搶疫苗殘劑預約。

台大醫院婦產科名醫施景中上午在臉書發文指出，「11點58分，超音波室病人早已結束，這時所有同仁都各自搶到一台電腦，聚精會神，問她們做什麼，都叫我不要吵。」

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施景中表示，「原來下週台大疫苗殘劑60人份，12點開始準時開放預約，她們是在幫家中長者或其他年輕還輪不到的人預約。」

▲施景中曝殘劑疫苗預約，網站癱瘓。（圖／翻攝施景中臉書）

施景中透露，「結果殘劑預約網站像是被駭客攻擊，馬上就502 Bad Gateway了，好不容易點進去的人，點進去也是跑不動，有同事還一起開啟N家醫院網站，同時被攻擊。」

他指出，查看統計資料，雙北75歲以上長者，目前施打率只有大約一半，其他縣市，有的快打站變成慢打站，「新聞看到有一快打站造冊了兩千多人，但一個上午只有100人來打，也看到有個醫院，把松菸大倉庫包下來了，訂了很完善的施打計劃，就是等不到幾個人來。」

施景中指出，「輪到了不想打，有的約了又不來，但輪不到人的卻很焦急，「有人比喻，東西少時大家搶，東西多了又不想要了。其實都是一樣的東西。」

施景中最後表示，「政府要調整方式了，希望可以再打快一點，否則新的疫苗一直在進來，只怕進來一多了，又有人要開始猶豫了。」