搶疫苗開戰！公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

▲雲林縣因應疫苗施打方式的重大轉變，從免預約坐等公所通知變成需主動上網登記預約，祭出30台iPad供登記並完成施打民眾抽獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央COVID-19 公費疫苗預約登記於昨(8)日正式開始，此次各縣市「疫苗登記量」即是中央疫苗配發的唯一基準，雲林縣因應此項疫苗施打方式的重大轉變，從免預約坐等公所通知變成需主動上網登記預約，除請鄉鎮市公所全力宣導，協助數位落差民眾上網登記，更祭出30台iPad供登記並完成施打民眾抽獎。

目前中央預約系統登記時間為7月8日至7月12日下午17:00止。雲林縣長張麗善今表示，雲林縣老年人口比例高，尤其偏鄉鄉親亦有數位化落差現象，未免雲林縣因登記少，而獲疫苗分發量也少，為鼓勵鄉親上網預約登記疫苗，特別率全國之先推出上網預約登記抽30台iPad的抽獎優惠活動，鼓勵縣民學習上網預約，也希望民眾不要挑疫苗，有疫苗就打，以儘速達到群體保護力。

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第一波登記預約資格包括有：1.《第6、8類》：尚未接種疫苗的65歲以上長者，2.《第9類》：18-64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，3.《第10類》：50-64歲成人。

計畫處長李明岳表示說明，縣民登記疫苗開放時間只有五天，登記完後第二階段於本月13到15日再度登記預約施打地點，雲林提供49個快打站之外，也有衛生所提供施打服務。只要登記、預約並在雲林施打疫苗完成，就有機會抽到ipad，至抽獎日期及中獎名單將視中央配撥疫苗及施打期程，另行公告於官網。

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