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高虹安質疑採購BNT疫苗進度　民進黨團：可以去問郭台銘

▲▼高虹安8日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲台灣民眾黨立委高虹安質疑台灣採購BNT疫苗進度。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨立委高虹安8日指出，越南向輝瑞藥廠洽購的疫苗日前已經運抵，質疑為何台灣做不到。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，台灣在購買BNT疫苗所面臨的困境，相信鴻海集團創辦人郭台銘點滴在心頭，「或許她比任何人更有管道，可以去問郭董問題出在什麼地方」。

高虹安8日晚間在臉書表示，越南在5月向輝瑞藥廠洽購，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權的3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑已經在7月7日運抵越南，不禁想問為何越南做得到而台灣不行。

民進黨團9日上午召開「打擊接種信心，國民黨要亂到何時」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

劉世芳表示，有關台灣購買BNT疫苗，相信國人同胞都非常清楚，包括永齡基金會、台積電、慈濟都正在跟相關國家、原廠做最後確認，大家都很希望善的循環疫苗，可以如期如質地進到台灣來。

羅致政則說，台灣在購買BNT疫苗所面臨的困境與困難，相信郭台銘應該會點滴在心頭，「高委員如果想了解的話，或許她比其他人更有管道，可以去問郭董問題出在什麼地方」。

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