　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園應適度開放！醫嘆「微解封規定太細」：人民無所適從

▲海山國小開學日防疫整備情形，學生戴口罩量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲三級警戒有條件開放部分行業，但有家長質疑幼兒園或補習班不開放的原因。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

指揮中心宣布延長三級警戒至7月26日，同時針對各產業提出「有條件開放」措施，自7月13日起上路，不過，規範內容卻引起網友議論。有家長質疑，健身房或電影院都可讓民眾進場，為什麼幼兒園或補習班不行？對此，有醫師就解釋「可能因素」，但也認為，中央釋出的規範過細，反而會導致老百姓無所適從。

中國醫藥大學附醫感染科主治醫師王任賢提到，關於三級警戒適度開放的規定，「中央要統一且大原則」。他指出，這些基本規範若太細，執行起來會相當麻煩，且因各縣市又會有不同調的情況，會讓人民無所適從。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王任賢說，所謂的大原則就是先以「能不能戴口罩」，可以遵守戴口罩規定，那就沒什麼問題，只要做好社交距離就可活動；若完全不能戴上口罩，就直接禁止或以隔板處置即可。

▲苗栗縣政府響應中央推動公共化教保服務政策，準公共幼兒園數大幅成長，共提供3904名額，以減輕家長經濟負擔。（圖／記者黃孟珍攝）

▲醫師指出，不開放幼兒園可能是考慮小朋友的風險，同時也有空間的問題。（圖／記者黃孟珍攝）

不過，引發網友論戰的「健身房、電影院可以，幼兒園不行？」王任賢則解釋，可能是有空間大小的考量，因為幼兒園的空間相比電影院的確較小一些，若兩者用室內、室外的概念來比擬，電影院放映廳就好比室外，空間較大；而幼兒園教室就是室內，空間較小。

除了空間問題外，王任賢表示，也要考慮小朋友風險高低、口罩是否能戴得住。但醫師認為，目前幼教老師已經有施打疫苗，小孩風險也相對低一些，所以還是抱持著可適度開放的立場。

ET快訊
疑因股份鬧翻！基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭
快訊／11名武裝份子　闖入台灣駐海地大使館！
快訊／微解封中央、地方不同調　蘇貞昌回應了
一般要耗1年！江宏傑只花2月「光速離婚」　律師揭2談判內幕
蔡英文特助酸殘劑是「詠春疫苗」　她怒批：台灣最醜陋的人
快訊／基隆母「頭部重創」慘死！　兒子遭逮捕雙腿癱軟
懷疑有內應！海地總統中12槍「左眼被打爆」　28嫌有2美籍
鄭文燦改口了！　夜市開放內用
染疫死亡者「每人10萬喪葬慰問金」　7／15起發放

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9人國旅團沒人跟！業者估「團費漲3成」　訂房訂餐都沒優惠

獨／台中2家必比登排隊名店不開放內用　百貨美食街微解封

713開放健身房！醫驚呆「比搭飛機危險」　5點警告：會是大破口

1個月無薪假要結束了！餐廳微解封她鬆口氣　嘆一句話道出底層心酸

健身房微解封超怪！　醫曝「3風險」批：哪門子專家會議

微解封可內用！外送員期待「開放1點」　結果一出失望了：廁所呢

快訊／羅東夜市無微解封！7／26「僅供外帶、禁止內用」

不斷更新／宮廟有條件開放民眾參拜　各地廟宇微解封懶人包一次看

名字「惠中」中任一字享整單半價　奎克咖啡台中第2家店7／9開幕

不斷更新／各縣市微解封措施一次看！　新北餐廳仍禁內用

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

9人國旅團沒人跟！業者估「團費漲3成」　訂房訂餐都沒優惠

獨／台中2家必比登排隊名店不開放內用　百貨美食街微解封

713開放健身房！醫驚呆「比搭飛機危險」　5點警告：會是大破口

1個月無薪假要結束了！餐廳微解封她鬆口氣　嘆一句話道出底層心酸

健身房微解封超怪！　醫曝「3風險」批：哪門子專家會議

微解封可內用！外送員期待「開放1點」　結果一出失望了：廁所呢

快訊／羅東夜市無微解封！7／26「僅供外帶、禁止內用」

不斷更新／宮廟有條件開放民眾參拜　各地廟宇微解封懶人包一次看

名字「惠中」中任一字享整單半價　奎克咖啡台中第2家店7／9開幕

不斷更新／各縣市微解封措施一次看！　新北餐廳仍禁內用

維持川普政策　白宮：香港「緊急狀態」再續1年

洪雪珍／疫情洗劫上班族！數位轉型人才成時代所需！

9人國旅團沒人跟！業者估「團費漲3成」　訂房訂餐都沒優惠

瑞典載跳傘客飛機起飛後墜毀起火　機上9人全數喪命

他搭朋友車意外遭警盤查　通緝犯身份曝：疫情嚴峻不敢去法院報到

美容店金髮闆娘扛不住疫情關店　北上萬華站壁「千元賣肉」

江宏傑離婚福原愛後首露面！　宣告要當「負責爸爸」合照洩近況

疑因股份鬧翻…基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭！她陳屍客廳

謝金河／全球貨櫃航運大戰開始！只有台灣投資人「玩當沖」

獨／台中2家必比登排隊名店不開放內用　百貨美食街微解封

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

生活熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

713微解封各縣市措施懶人包

微解封可開放打麻將？陳時中這樣說

13日微解封　他曝2原因：有風險

電影院可以釣蝦場不行！他納悶「微解封標準奇怪」

三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看懂

融資All in航海王　他慘虧40%

疫語常人　健身猛男變水電工

餐廳微解封可內用！桃園「逆時中」不跟進

普妹變校花！網紅公開「假隨意真做作」3重點

快訊／Garmin林口廠員工染疫　356人採檢結果出爐

更多熱門

相關新聞

有夠快！宏碁股東會僅開18分鐘就結束　陳俊聖：積極執行多引擎核心事業

有夠快！宏碁股東會僅開18分鐘就結束　陳俊聖：積極執行多引擎核心事業

品牌PC大廠宏碁（2353）今（9）日舉辦股東會，僅僅召開18分鐘就結束，董事長陳俊聖說明過去一年集團營運狀況表示，過去18個月，集團已經有4個公司IPO，也收購兩家公司，公司的規模和觸角都持續放大。

夜市開放內用！鄭文燦：群聚落幕後餐廳實施

夜市開放內用！鄭文燦：群聚落幕後餐廳實施

三級延長但部分鬆綁　花蓮將公告解封場所配套

三級延長但部分鬆綁　花蓮將公告解封場所配套

環南市場再篩3例確診　王必勝：目標清零狀態

環南市場再篩3例確診　王必勝：目標清零狀態

微軟將發「4.2萬元獎金」感謝員工付出

微軟將發「4.2萬元獎金」感謝員工付出

關鍵字：

幼兒園三級警戒新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

713微解封各縣市措施懶人包

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

柯文哲猛打中央！沈榮欽：目的已達成

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面