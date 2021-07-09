幼兒園應適度開放！醫嘆「微解封規定太細」：人民無所適從

▲三級警戒有條件開放部分行業，但有家長質疑幼兒園或補習班不開放的原因。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

指揮中心宣布延長三級警戒至7月26日，同時針對各產業提出「有條件開放」措施，自7月13日起上路，不過，規範內容卻引起網友議論。有家長質疑，健身房或電影院都可讓民眾進場，為什麼幼兒園或補習班不行？對此，有醫師就解釋「可能因素」，但也認為，中央釋出的規範過細，反而會導致老百姓無所適從。

中國醫藥大學附醫感染科主治醫師王任賢提到，關於三級警戒適度開放的規定，「中央要統一且大原則」。他指出，這些基本規範若太細，執行起來會相當麻煩，且因各縣市又會有不同調的情況，會讓人民無所適從。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王任賢說，所謂的大原則就是先以「能不能戴口罩」，可以遵守戴口罩規定，那就沒什麼問題，只要做好社交距離就可活動；若完全不能戴上口罩，就直接禁止或以隔板處置即可。

▲醫師指出，不開放幼兒園可能是考慮小朋友的風險，同時也有空間的問題。（圖／記者黃孟珍攝）

不過，引發網友論戰的「健身房、電影院可以，幼兒園不行？」王任賢則解釋，可能是有空間大小的考量，因為幼兒園的空間相比電影院的確較小一些，若兩者用室內、室外的概念來比擬，電影院放映廳就好比室外，空間較大；而幼兒園教室就是室內，空間較小。

除了空間問題外，王任賢表示，也要考慮小朋友風險高低、口罩是否能戴得住。但醫師認為，目前幼教老師已經有施打疫苗，小孩風險也相對低一些，所以還是抱持著可適度開放的立場。