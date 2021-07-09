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防疫三級再延長但部分鬆綁　徐榛蔚：將公告微解封場所及配套

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，依中央疫情指揮中心宣布，防疫三級警戒延長至7月26日，部分場所有條件解封。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，依中央疫情指揮中心宣布，防疫三級警戒延長至7月26日，部分場所有條件解封。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長至7月26日，部分場所有條件解封，花蓮縣長徐榛蔚8日於防疫記者會中表示，近日將公告7月13日後微解封之公共場所及相關措施，同時呼籲鄉親，自我防疫工作仍非常重要，出外應佩戴口罩、勤洗手，才能有效避免病毒找上門。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，依中央疫情指揮中心宣布，防疫三級警戒延長至7月26日，部分場所有條件解封。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮市及吉安鄉調整施打場所，加上施打長者之年齡層往下調整之情況下，截止8日上午接種率大多皆超過80%，其中新城鄉、豐濱鄉及萬榮鄉接種率更超過100%。對於尚未施打疫苗之61歲以上原住民及71歲以上非原住民，未來將協調花蓮縣29間診所、10家醫院及13鄉鎮市衛生所合作陸續協助進行疫苗施打。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，依中央疫情指揮中心宣布，防疫三級警戒延長至7月26日，部分場所有條件解封。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，孕婦施打疫苗須經過醫師評估，花蓮縣各大醫院都可提供孕婦施打疫苗，對於是否再下修疫苗施打年齡層，花蓮縣衛生局也於今日疫苗施打完畢，盤點默德納疫苗數量，評估可施打數量後再行公告。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，依中央疫情指揮中心宣布，防疫三級警戒延長至7月26日，部分場所有條件解封。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

警戒延長仍須關閉之場所。

衛生局長朱家祥針對中央推出的新冠疫苗施打意願登記說明提到，由於各縣市疫苗分配數是民眾上網登記之數量為依據，他鼓勵鄉親上網填報意願。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚宣布，依中央疫情指揮中心宣布，防疫三級警戒延長至7月26日，部分場所有條件解封。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，近日將公告7月13日後微解封之公共場所及相關措施。

日前中央陸續自日本進口75萬劑AZ疫苗，未來有望將年齡層下修至第九類包括18歲至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，以及第十類包括50歲至64歲成人。

朱家祥再次提醒鄉親可洽預約平台 1922.gov.tw 填報施打意願，施打前將以簡訊1922回報通知施打時間及地點。

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